Sultangazi hayvan pazarında ilk gün yoğunluğu

Sultangazi hayvan pazarında bayramın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Hayvan pazarındaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Sultangazi’deki hayvan satış merkezinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Satış merkezine ulaşmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Hayvan satış merkezi ve yoldaki yoğunluk havadan görüntülendi. Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanlık hayvanlarını almak ve kesmek isteyenler kurban satış merkezlerinin yolunu tuttu. Sultangazi’de hayvan satış merkezine giden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kurbanlık hayvanlarını alan vatandaşlar kesimhanenin yolunu tuttu.

“Büyüklerimizin ellerini öpmekten mahrum olduk”

Eski bayramların çok daha güzel geçtiğini söyleyen Metin Cinoğlu, “Kurbanımız 14 bin TL’ye mal oldu. Kurban Bayramı’nda biz de geleneğimizi ibadetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sene de koronadan dolayı farklı bir bayram yaşıyoruz. Eskiden bayramlaşmalarımız çok güzel olurdu. Toplanıp büyüklerimizin ellerinden öperdik. Fakat bu sene koronadan dolayı ondan mahrum olduk” dedi.

“Elimizdeki tüm hayvanları sattık”

Elindeki tüm hayvanları sattığını söyleyen besici Talip Rahşan, “Yoğunluk çok güzel. Bizimde hayvanımız bitti. Elimizdeki tüm hayvanları sattık, işimizde kalmadı. 40 büyükbaş hayvan getirmiştik. Akşam memleketimize gideceğiz hayırlısıyla. Yoğun talep var” şeklinde konuştu.