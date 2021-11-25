Sultangazili çocuklar kendi yetiştirdikleri bitkilerle doğal beslenmeyi öğreniyor

Sultangazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği proje kapsamında öğrencilere Bitki Yetiştirme Kiti dağıtılarak, çocukların kendi yiyeceklerini kendilerinin yetiştirmesi hedefleniyor. Roka, dereotu, maydanoz ve tere olmak üzere 4 çeşit bitkinin yer aldığı kitler, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, öğrencilere bitki yetiştirme kitleri dağıtarak hem doğal hayat konusunda bilinçlenmelerini hem de kendi yiyeceklerini yetiştirerek keyifli bir deneyim elde etmelerini sağlamak üzere harekete geçti. Geliştirilen proje kapsamında ilçedeki ilkokullarda okuyan öğrencilere içlerinde roka, dereotu, maydanoz ve tere olmak üzere 4 çeşit bitkinin yer aldığı kitler dağıtıldı.

Sultangazi 75. Yıl İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bitki kit dağıtım programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda öğrencilere bitkinin nasıl yetiştirileceği konulu video izletildi. Öğrencilerle birlikte ilk kitin ekim işlemini gerçekleştiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun daha sonra öğrencilere bitki kitlerini dağıttı.

İlkokulda öğrencilerimize doğaya saygıyı, insana saygıyı öğretme adına küçük bir dokunuş yapmaya çalıştıklarını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün ilkokul çocuklarımızla birlikteyiz. Onlara dere otu, maydanoz, tere ve roka olmak üzere 4 çeşit bitki vermiş olduk. Bu ürünleri vermemizin sebebi, çocuklarımız öncelikle yetiştirmek nedir onu öğrensinler ve bunun değerini bilsinler istiyoruz. Bunun ürününü aldıktan sonra da o ürünün ne kadar gerçek olduğunu, ne kadar hissedilir olduğunu ve kendileri için önemli olduğunu hissetmelerini istiyoruz. Bir duygu aşılamaya çalışıyoruz. Doğaya, insana ve çevreye saygılı bir toplum inşa etme adına onlarla birlikte hareket ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları geleceğe iyi bireyler, iyi insanlar olarak yetiştiği zaman topluma çok daha faydalı olacaklar. Ürettiklerinin de değerini bilecekler. Belki de onların dünyasına küçük bir dokunuş olacak ama biz eminiz ki küçük dokunuş onlara çok daha büyük duyguyu ortaya çıkaracak. Bu duygunun da saygı olmasını, çevreye duyarlı, topluma ve ormana sahip çıkma duygusu olmasını temenni ediyoruz” dedi.