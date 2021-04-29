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Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB verilerine göre mega kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesine ulaşırken, il dışına çıkmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi.

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk
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Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB verilerine göre mega kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesine ulaşırken, il dışına çıkmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 29 Nisan’da saat 19.00’da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek tam kapanma öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Tam kapanmaya saatler kala yola düşen vatandaşlar tem otoyolunda Edirne istikametine yoğunluk oluşturdu. İBB verilerine göre mega kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesine ulaşırken, trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi.
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