TARSİM’den sele teslim olan Rize ve Artvin’e geçmiş olsun ziyareti

TARSİM heyeti, yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Rize ve Artvin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Program çerçevesinde, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc makamında ziyaret edilerek, bölgedeki son durum hakkında bilgi alındı. Ayrıca, yoğun hasarların meydana geldiği Çayeli İlçesine bağlı Büyüklü Köyü ile Güneysu İlçesi ve Merkez İlçeye bağlı Karasu Köyü’nde üretici ve yetiştiriciler ile bir araya gelinerek, geçmiş olsun dilekleri iletildi.TARSİM Heyeti, Artvin’in Arhavi İlçesinde 22 Temmuz tarihinde etkili olan yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelanın tarım alanları üzerindeki etkilerini tespit etmek üzere bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin programına eşlik eden TARSİM Heyeti, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde yapılan bölge durum değerlendirme toplantısına katılım sağladı ve bilgilendirmelerde bulundu. Program kapsamında, ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile çay alanlarının sigortalanması ve çay ürünündeki sigorta penetrasyonunun artırılması hususunda fikir alışverişi gerçekleştirildi.