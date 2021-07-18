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Tatil başladı, Şile plajları doldu taştı

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Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar Şile’deki plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Tatil başladı, Şile plajları doldu taştı
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Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar Şile’deki plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Bayram tatilini birçok vatandaş şehir dışında geçirmeyi tercih ederken, İstanbul’da kalan vatandaşların uğrak noktası ise İstanbul’un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile oldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkarak plajlara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlardan bazıları denize girmeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Polis ve zabıta ekipleri plaja gelen vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve denizde açılmamaları yönünde anonslarda bulundu. Şile plajlarında oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.
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