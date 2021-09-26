Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST’e damgasını vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile çok sayıda siyasetçinin yanı sıra duayen radyocu ve sanatçılar Radyo Başakşehir’in canlı yayın aracına konuk oldu.

Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlenen yerli ve milli teknoloji ürünlerinin görücüye çıktığı TEKNOFEST’te Radyo Başakşehir rüzgarı esti. Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri, ünlü sanatçıları ve radyocuları festivalin ilk gününden itibaren Radyo Başakşehir’in canlı yayın konuğu oldu. 9 farklı programda 75 konuk, Radyo Başakşehir’in canlı yayınına katıldı.

TEKNOFEST’in ilk gününden itibaren canlı yayın aracına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TEKNOFEST Koordinatörü Ömer Faruk Besli, Azerbaycan Ulaştırma ve Teknoloji Bakanlığı Sözcüsü Azar Qanbarov, Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dıonnısıus E. Swasono, Akşam Gazetesi Yazarı Gazeteci Hikmet Genç, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Atatürk Üniversitesi TEKNOKENT Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik konuk oldu.

Şampiyonları misafir etti

Polat Labar, Hilal Özgani, Afrikalı Ali ve Doğancan Özadlı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda duayen radyocu mutluluğun sesine ses verdi. Sevilen sanatçılar Yusuf Güney ve Ragıp Narin de, hayranlarına Radyo Başakşehir mikrofonlarından seslendi. Adını TEKNOFEST’e altın harflerle yazdıran Savaşan İHA Sabit Kanat 1. Takım YTÜ Lagari Takımı, Robotextherapy Marmara Takımı ve Miyelon Takımı gibi yarışmalarda dereceye giren çok sayıda takım Radyo Başakşehir canlı yayınına katıldı.