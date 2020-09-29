THY’den Azerbaycan açıklaması

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Azerbaycan’a olan uçuşların planlandığı gibi devam ettiğini belirterek "Uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Türk Hava Yollarından durdurulduğu yönünde iddialar ortaya atılan Azerbaycan uçuşları hakkında açıklama geldi. Açıklamayı Türk Hava Yolları adına THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı. Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan’a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı.