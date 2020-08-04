THY’den Beyrut’taki patlamayla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Beyrut’taki patlamanın uçuşlara engel olmadığı için 17.05’teki seferin devam ettiğini ve Beyrut ofisinde çalışan bir personelin camların kırılması sonucu hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
“Beyrut havalimanında operasyona engel olacak bir durum olmadığı bilgisi üzerine 17.05 UTC kalkışlı TK826 seferimiz operasyona devam etmektedir. Yaralanan arkadaşımız orada muhasebe şefi olarak görevli. Patlama etkisiyle ofisin camları kırılıyor ve arkadaşımız bu şekilde yararlanıyor. Lübnan’da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir.”Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 22:32