Turistler Ayasofya’ya hayran kaldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret eden turistler, Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuştu. Turistlerden bir tanesi, “Farklı kültürlerde de burasının açılması memnuniyetle karşılandı. Son derece hoş ve etkileyici. Mükemmel, daha fazlasını keşfetmek için İngiltere’den geldim” şeklinde konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açılmıştı ve dünya basınından da yoğun ilgi görmüştü. Ayasofya’ya namazlarını kılmak isteyen Müslümanlar kadar yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. İbadete açıldığı ilk günden bu yana ziyarete gelen yabancı turistler, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili yorumlarda bulundu.

“Enerjik hissediyorsunuz, bu sesi duymak harika”

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gezen kadın bir turist, “Çok güzel bir yer, harika görünüyor. Enerjik hissediyorsunuz. Bu sesi duymak harika. Atmosferi hissediyorsunuz. Turist olarak çok uzaktan gelmek önemli değil. Ne söylendiğini anlamıyorum ama oldukça güzel bir ses” dedi.

“Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasından memnunuz”

Özbekistan’dan geldiğini belirten bir turist, “Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasından memnunuz. Müslümanlara destek vermek için en iyi yollardan biri. Müslüman olarak bu yeni gelişmeden dolayı çok mutluyum. Özbekistan’dan geliyorum. Bu kutsal mekanı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Burada dua etmek müze olmasından daha iyi. Herkes kendi düşüncesine sahip olabilir. Burada herkes dostane” diye konuştu. Başka bir turist ise, “Her ulusun, kendi politikası, dini ilişkileri var. Bu onların seçimi. Burası çok hoş herkes burayı ziyaret edebilir, burada dua edebilir” dedi.

“İnsanlık tarihindeki böyle bir yerin kamuya açılmasını görmek harika”

İngiltere’den geldiğini söyleyen Andre isimli bir turist, “İnsanlık tarihindeki böyle bir yerin kamuya açılmasını görmek harika. Farklı kültürlerde de burasının açılması memnuniyetle karşılandı. Son derece hoş ve etkileyici. Mükemmel, tarihi ziyaret ve daha fazlasını keşfetmek için İngiltere’den geldim” şeklinde konuştu.

“Camiye dönüştürülse de içerisi, dizaynı değiştirilmedi”

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gezen turistlerden bir başkası “Ayrıca çok güzel bir yer, 5 yıl önce de ziyaret etmiştim. Camiye dönüştürülse de içerisi, dizaynı değiştirilmedi. Bundan memnunuz” dedi.