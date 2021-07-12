Turizmin merkezine 150 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Yunanistan, İspanya ve Londra’da faaliyet gösteren AB Grup Holding, yatırımlarıyla hız kesmeden istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Turizmin gözdesi Bodrum’a, dünyanın önde gelen yazılımcılarını ve teknoloji yatırımlarını çekecek teknoloji üssü, Madnasa Türkbükü, Madnasa Zirve konut projelerinin de içinde bulunduğu 150 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyor.

Dünya genelinde taşeron firmalar da dahil toplamda 10 bini aşkın çalışanlarının bulunduğunu söyleyen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Atina’da inşaat projelerinin yanı sıra tarım atıklarını geri dönüştüren santrallar kurup devlete 20 seneliğine kiraladık. İnşaat tarafında da şu an satışa hazır üç tane bitmiş projemiz mevcut. Küresel salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte bu projelerin de satışlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine Atina’da yer alan marina projesini üstlendik. Bu projelerin toplam değeri 350 ile 400 milyon Euro civarında” dedi.

Türkiye’den inşaat malzemeleri tedarik etmek için Yunanistan’da şirket kurduklarını belirten Bayrak, “Bu holdingler birbirleri arasında ihracat da yapıyor. Türkiye’den inşaat malzemelerini tedarik ediyor ve kendi holdingimize ihraç ediyoruz. Bu sayede hem Türkiye ve Türk firmaları kazanıyor hem de yurt dışında Türk ürünleri kullanmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Atina’da bir yapı market kurmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Bayrak, “Alt yapısı ve diğer tüm detaylar hazır durumda. Pandeminin gidişatına göre bu projemizi de kısa süre içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Atina’da çok ciddi bir inşaat açığı var. Binaların hepsi oldukça eski. 100, 150 yaşında binalar mevcut. 7 yıldır Atina’da faaliyet gösteriyoruz ve aynı zamanda bölgede büyüklük olarak inşaat şirketleri arasında ilk sıralardayız. Türk bayrağını burada dalgalandıran tek şirketiz” dedi.

Bayrak, “Bodrum turizmde dünyanın göz bebeği. Dünya sosyetesinin ve bütün kültürlerin bir araya gelebildiği, her şeyi bulabileceğiniz bir nokta. Tüm dünyayı gezdim ancak dünyada Bodrum kadar güzel başka bir yer görmedim. Bu nedenle Bodrum’a alışılmışın dışına çıkarak farklı bir konsept ile geldik. Hedef kitlemiz Türkiye’de yatırım yapabilecek, gelir düzeyi yüksek yabancı yatırımcılar ve alıcılar” dedi.

Grubun projelerini yürüten ve İstmarina projesiyle dünyanın en iyi mimarlık ödülüne layık görülen Mimar Prof. Barbaros Sağdıç, İngiltere’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve İspanya’nın en saygın üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Sağdıç, New York, Londra ve Dubai’de halihazırda projeler yürütüyor.