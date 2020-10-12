Türk market zinciri WEPs imzacıları arasına girdi

“Kadının güçlenmesi prensipleri” (WEPs) Platformu’nun imzacıları arasında bulunan dünya çapında dokuz perakendeciden biri olan CarrefourSa, kadın girişimci ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetini küresel çapta tasdik etti.

CarrefourSA, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği değeri, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles - WEPs) Platformu’nun imzacıları arasında yer alarak küresel çapta tasdik etti.

Aralarında CarrefourSA’nın da yer aldığı dünya çapında dokuz gıda perakendecisi, WEPs Platformu imzacısı konumunda bulunuyor. Dünyada toplam 3 bin 727 imzacısı bulunan WEPs Platformu’nda Türkiye, imzacı şirket sayısı ile Brezilya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

“Kadın çalışanlarımız, büyük bir değere sahip”

WEPs Platformu imzacıları arasında yer almalarına ilişkin olarak bir değerlendirmede bulunan CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, Türkiye’nin 52 şehrinde 670 market ve 11 bin çalışanıyla günde 500 bin kişiye hizmet verdiklerini belirterek, “Bizim için kadın çalışanlarımız, büyük bir değere sahip. Bu vizyonla yönetim kadromuzdan marketlerimize kadar farklı kademelerdeki çalışanlarımızın yüzde 35’inin kadın olduğunu duyurmaktan onur duyuyoruz. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz. Yalnızca CarrefourSA çalışanları değil, ülkemizin dört bir yanındaki üretici kadınların da girişimlerini destekliyor, emeklerinin reyonlarımızdan müşterilerimize ulaşmasına fırsat tanıyoruz. Gelecekte, kadınlara daha fazla inisiyatif tanınacağına inanıyoruz”

Amaç kadınların tüm sektörlerde güçlü hale gelmesi

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Platformu, 2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturuldu.

WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, iş piyasasında ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik yedi prensibe açıkça taahhüt vermelerini istiyor. CEO Destek Beyanı’nı imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından iş yerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koyuyorlar.

WEPs Platformu’nun belirlediği yedi prensip, şöyle sıralanıyor; toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi, tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması, toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.