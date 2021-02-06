Turkish Cargo, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi

Yaptığı atılımlar ile dünyanın sayılı hava kargo şirketlerinden birisi olan Turkish Cargo, Payload Asia Ödül töreninde ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi.

Turkish Cargo, 7’ncisi online ortamda gerçekleştirilen Payload Asia Awards 2020’de, ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi ve ’Overall Carrier Of Year’ ödülüne layık görüldü. Pandemiye rağmen 2020 yılı boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden Turkish Cargo, Singapur merkezli olan Payload Asia’da ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçilerek başarı karnesine bir ödül daha eklemiş oldu. Küresel pandemi nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60’tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı ve 15 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Ödül etkinliğinde kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirleniyor ve hava kargo sektörünü geliştirmeye yardımcı olan yenilikçi ürünler, hizmetler veya operasyonlar sunan tüm sektöre açık olarak gerçekleşiyor.

Ödül ile ilgili görüş belirten Türk Hava Yolları (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, "Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir" dedi.

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markalarından olan Turkish Cargo, 96’sı direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor. Şirket, 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.