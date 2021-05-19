Türkiye, Avrupa’da iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye, kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte iki hafta öncesine oranla 18 Mayıs Salı günü Avrupa’da iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış, bu nedenle şehirlerarası seyahatlerde izin zorunluluğu getirilmesi nedeniyle tarifeli iç hat uçuşlarda ciddi oranda düşüş yaşanmıştı. 17 Mayıs Pazartesi günü kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte ise uçuşlarda yeniden artış başladı.

İç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke Türkiye oldu

Bu kapsamda EUROCONTROL, 18 Mayıs Salı gününe ilişkin iç hat uçuş verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye geçtiğimiz Salı günü, kademeli normalleşmenin de başlamasıyla birlikte iki hafta öncesine kıyasla uçuş sayısını yüzde 267 arttırdı. Belirtilen tarihte iç hat uçuşlarını gidiş-geliş olmak üzere 464 sefer arttıran Türkiye, toplamda ise bir gün içinde 638 sefer gerçekleştirmiş oldu. Böylece Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu.

Öte yandan uçuş sayısı bakımında aynı gün Fransa 911 uçuşla birinci, Norveç 733 uçuşla ikinci, İspanya 715 uçuşla üçüncü, 638 uçuşla Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.