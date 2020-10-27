TÜSİKON Genel Başkanı Beşiktepe: “Ermenistan kendi ayağına sıkmıştır”

Üreticiler ve Sanayiciler İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Ermenistan’ın Türk mallarını boykot etmesiyle kendi ayağına sıktığını söyledi.

Türkiye’nin en büyük ekonomik sivil toplum kuruluşlarından olan TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Ermenistan’ın Türk mallarını boykot etmesini, sert bir şekilde eleştirdi. Ermenistan’ın yaptığı bu hareketle kendi ayağına sıktığını belirten Beşiktepe, “Ermenistan’ın son zamanlarda Azerbaycan’dan aldığı ağır yenilgiler neticesinde ne yapacağını şaşırmış bir durumda hiçbir değer taşımaz açıklamalarda bulunduğunu ve Türk mallarını boykot etme açıklaması da değeri olmayan aciz bir açıklamadan ibaret olup, Türkiye’de yaşayan ermeni kökenli vatandaşlarımız için de saygısızlıktır” dedi.

Ermenistan’ın konumunu da değerlendiren Başkan Beşiktepe, “Bir ülkenin ekonomi ve karar alma mekanizmasında yer alan aktörler arasındaki uyum, bir ülkenin dış siyasetini belirleyen en önemli üç unsurdur. Etkili bir dış siyasetin ana öğeleri; Doğal kaynaklar açısından zengin ve güvenli bir bölge, istikrarlı bir siyasi yapı ve güçlü ekonomidir. Bunun dışında; insan gücü, ekonomik yapı, üretim ilişkileri de dış politika üzerinde ülkeden ülkeye değişebilen etkiler yapabilmektedir. Bu ölçütler açısından Ermenistan’ın durumu ele alındığında, bu ülkenin çok da ‘şanslı’ olmadığı açıkça görülmektedir. Gerçekleri görmezlikten gelen Ermenistan Başkanı Armen Sarkizyan’ın Azerbaycan topraklarından çekilerek görevinden istifa edip bölgeye barışın gelmesinin önünü açması gerekmektedir” diye konuştu.