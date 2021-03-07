TÜSİKON Genel Başkanı Beşiktepe’den şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Beşiktepe, “Bingöl’den Tatvan’a gitmek için kalkış yapan askeri helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’ın da aralarında bulunduğu 11 kahramanımız şehit olmuştur. İki askerimiz de yaralanmıştır. Bizleri acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır” ifadelerine yer verdi.