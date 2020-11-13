banner3088

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’nın testi pozitif çıktı

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. ŞADİ YAZICI'NIN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI. BAŞKAN YAZICI, “ÇEKTİRMİŞ OLDUĞUM FİLMLERDEKİ BELİRTİLERLE, BUGÜN YAPTIRDIĞIM PCR TESTİNDE YENİ TİP COVİD-19 TESTİM POZİTİF ÇIKTI" DEDİ.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’nın testi pozitif çıktı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın korona virüs testi pozitif çıktı. Başkan Yazıcı, “Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtilerle, bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Sizlere evimden sesleniyorum. Dün akşam, ufak tefek ağrılar ile birlikte gece ateşim çıktı. Bir film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtiler ile bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı. Gece, halsizlik vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah acil şifalar versin. Rabbim tüm hastalara ve Covid hastalarına şifalar versin. Şifa bekleyen herkese mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine acil şifalar diliyorum" dedi.
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3552

banner3197