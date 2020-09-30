Tuzla Belediyesi’nin canlı yayınlarına ünlü sanatçılar konuk oluyor

Tuzla Belediyesi’nin Korona virüs sürecinde sosyal medya hesabı Instagram’dan başlatmış olduğu canlı yayınlara sanatçılar yoğun ilgi gösteriyor. Moderatörlüğünü Aslı Hünel’in yaptığı, "Aslı Hünel ile Rengarenk" programına bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Askıda Tablet kampanyası ile ilgili, "Bilgisayarım yok, ders çalışmak istiyorum, araştırma yapmak istiyorum’ diyen gençlerimize, pandemi öncesi bine yakın bilgisayarı güncelleyip verdik" dedi.

Tuzla Belediyesi, korona virüs sürecinde sosyal medya platformu Instagram üzerinden "Aslı Hünel ile Rengarenk" programını başlattı. Ünlü sanatçı Aslı Hünel’in her salı akşam saat 21.30’da canlı olarak sunduğu programa ünlü sanatçılar konuk oluyor. Geçen hafta ilk bölümü yayımlanan programa Serkan Kaya konuk olmuştu. Dün akşam yayımlanan ikinci programa ise şarkıcı Serdar Ortaç ve Seçil Gür katıldı. Tuzla Belediyesi’nin İnstagram sayfasında canlı yayınlanan programa izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

"Askıda tablet kampanyası bir ilk

"Aslı Hünel ile Rengarenk" programının açılışına konuk olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hünel’in ilk olarak Tuzla Belediyesinin başlattığı Askıda Tablet Kampanyası ile ilgili sorusunu şöyle cevap verdi. "Askıda Tablet kampanyası bir ilk. Askıda projesi tarihi bir hadisedir. Avrupa’da bir ülkede başlamıştır. Bizim de 2016’da ’Askıda Ekmek ve Askıda Pasta’ diye kimsesiz, yetim ve engelli vatandaşlarınız için yapmış olduğumuz projeler vardı. Bu defa EBA’ya bağlanma konusunda çok fazla şikâyetler alıyorduk. Tuzla sınırları içerisinde her gün 5-10 tane, "Bağlanamıyorum, sorunlarım var, tabletim yok" gibi mesajlar alıyordum. Biz salgın öncesi bile bazı bilgisayarları güncelleyip ihtiyacı olan öğrencilerimize veriyorduk ama bu defa ’Askıda Tablet’ diye bir proje yapalım dedik. ’Bilgisayarım yok, ders çalışmak istiyorum, araştırma yapmak istiyorum’ diyen gençlerimize, bine yakın bilgisayarı güncelleyip verdik" ifadelerini kullandı

Serdar Ortaç’tan yeni albüm açıklaması

‘Aslı Hünel ile Rengarenk’ programının dün akşamki bölümüne Seçil Gür ile konuk olan Serdar Ortaç, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ortaç, 24 saat stüdyodan çıkmadığını belirterek, " Bütün gün stüdyoda bilgisayarda bulunan şarkılara bakıyoruz ve bir sürü şarkı yapıyoruz. İnsanların mutluluğunu bekliyoruz. Ne zaman mutlu olurlar ise o zaman yeni albüm çıkartacağız" dedi.