Tuzla’da kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan definecileri, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri suç üstü yakaladı. Zabıta ekiplerini karşılarında gören defineciler neye uğradığını şaşırdı. Definecilerden bir tanesi, kazdıkları çukurdan çıkarken bir zabıta memurunun ‘ Ne yapıyorsun?’ sorusuna ise ‘Altın arıyoruz’ cevabını verdi. Öte yandan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret edip çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, “Korona virüs pandemisi dönemi dahil, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü büyük bir sınav vermiştir. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular” dedi.
Başkan Yazıcı’dan zabıta ekiplerine teşekkürTuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, korona virüs salgını boyunca özverili çalışan Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Yazıcı, kendisini karşılayan Zabıta Memurları’na yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerimizin komuta merkezini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla çay içtik ve sohbet ettik ve çalışmaları değerlendirdik. Korona virüs pandemisi dönemi dahil Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü büyük bir sınav vermiştir. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular. Yaşlılara yardımdan, sokak hayvanlarına yardıma varıncaya kadar, halkın sağlığını ve halkın yaşam standartlarını etkileyecek olan her türlü denetimi ve çalışmayı yaparak bizi gururlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.