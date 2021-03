Ümraniye’de down sendromlu gencin hayali için seferber oldular

Ümraniye’de evlerine hırsız girdikten sonra polis olma hayali kurmaya başlayan down sendromlu Hayriye’nin isteği gerçek oldu. Başkan İsmet Yıldırım’ın destekleriyle Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun ile bir araya gelen Hayriye, makam odasındaki uzun süren sohbet ve ikramlar sonrası üniformasını giyip, polis otosuna binerek devriye attı.

Ümraniye’de down sendromlu Hayriye Özen (20), evlerine giren hırsızın biriktirdikleri parayı çalması sonrası polislik hayali kurmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Özen ailesinin kapısını çalan ve Hayriye ile sohbet eden Başkan İsmet Yıldırım, Hayriye’nin polislik hayalini duyunca çalışmalara başladı. Başkan Yıldırım, Hayriye’yi de yanına alarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Emniyete gelen Başkan Yıldırım ve Hayriye, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun ile uzun uzun sohbet etti. Sohbetin ardından hediyesini Müdür Çoşkun’dan alan Hayriye, üniformasını da giyerek devriye atmak üzere ekip otosuna geçti.

“Her zaman bu kardeşlerimizin yanında olacağız”

Hayriye’yi ekip otosuna uğurlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Geçtiğimiz 21 Mart’ta down sendromlu kardeşlerimizin günüydü. Biz hem Hayriye’ye hem de iki kardeşimize daha ziyaretlerde bulunduk. Hayriye’yi de çok sevdik. Evlerinde uzun uzun sohbet ettik. Sohbet esnasında Hayriye’nin polis olmak istediğini öğrendik. Biz de emniyet müdürümüze gelerek konuyu açtık ve bir de polis elbisesi aldık. Hayriye bugün hem polis hem de müdürümüzün yardımcısı oldu. Arabayla vazifeye de çıkacak. Bundan sonra farklı çalışmalarda yapacağız. Kadınlara bir kafe açacağız. Hayriye gibi kardeşlerimizi o kafelerde çalıştıracağız. Sosyal yaşamlarına yönelik kazanımlar sağlayacağız. Down sendromlu kardeşlerimizin zeka seviyesi oldukça yüksek. Bu kardeşlerimize hayatın içerisinden rol biçerek topluma kazandırmak hepimizin görevi. Bizler Ümraniye’de her zaman bu kardeşlerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

“1 haftadır herkes seferber oldu”

Hayriye’nin annesi Yeter Özen ise “Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. İsmet başkanımız sağ olsun evimize kadar geldi. Geçtiğimiz Pazar günü bizim için çok farklı oldu. Evimizde bir hırsızlık olayı olmuştu. Hayriye için biriktirdiğimiz altınlarımız vardı, çalındı. Hayriye olay sonrası çok korkunca, büyüyünce polis olacağım demişti. Kızımın polis olmak gibi bir hayali vardı. Başkanımız da evimize ziyarete gelince bizde Hayriye’nin bu isteğini kendilerine anlattık. Kızımın bu hayalini gerçekleştirmek için 1 haftadır herkes seferber oldu. Başkanımız bizi Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Herkese ilgisi için desteği için teşekkür ederim” dedi.