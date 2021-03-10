Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması’nda tören düzenlendi. Öztekin’in kızı Pelin Öztekin gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok özel bir insanı uğurluyoruz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde hayat her şeyi getirebilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Üzerimde yük diye tabir etmişti. Mekanı cennet olsun” dedi.Oyuncu Derya Baykal, "Birlikte pek çok oyunca bulunduk. O tiyatronun mihenk taşıdır. Bu gün tiyatro camiasının acısı çok büyük" diye konuştu.