Uzmanlardan sahte taş uyarısı

Ünlü bir mağazadan 9 bin liraya yakut ve pırlantadan oluşan takı seti alan avukat Senay Önal’ın setindeki değerli taşların sentetik olduğu ortaya çıktı. Takı setini inceleyen Türkiye Gemoloji Laboratuvarı yöneticisi gemolog Emre Günay, “Vatandaşlar tarafından anlaşılmasının hiçbir yolu yok. Üzerinde taş olan herhangi bir ürünü aldıklarında sertifikalı almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

İstanbul Barosu’na üye avukat Senay Önal, ünlü bir mağazadan düğünü için kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir takı seti aldı. Pırlanta ve değerli taş konumundaki yakut kullanılarak imal edilen takı setini 9 bin liraya alan Önal, arkadaşı tarafından uyarılması üzerine takı setinin incelenmesi için Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’na (GLT) yolunu tuttu.

İstanbul Kuyumcular Odası bünyesinde faaliyet yürüten laboratuvarın yöneticisi gemolog Emre Günay takı setini incelediğinde taşların yakut değil, sentetik taşlar olduğunu tespit etti. Doğal taş ve sentetiğin çıplak gözle ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ifade eden Günay, vatandaşları uluslararası laboratuvar sertifikalı ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

“Üzerindeki taşın doğal olmadığını tespit ettik”

Konuyla ilgili bilgi veren Gemolog Emre Günay, “Biz sonucu verdikten sonra böyle bir olay gerçekleşti. Bize teslim edilen herhangi bir üründü. Baktığımızda üzerindeki taşın doğal olmadığını, insanlar tarafından üretilen sentetik bir taş olduğunu tespit ettik. Daha sonrasında hanımefendi aldığı firmayla bununla ilgili görüşmelere devam etti” dedi.

“Sahte ya da sentetik olduğuna bazen rastlıyoruz”

Getirilen ürünlerde sentetik taşlara rastladıklarını ifade eden Günay, “Biz onlarca firmayla ya da halktan onlarca kişinin ürünleriyle ilgileniyoruz. Arada oluyor. Çoğu zaman insanların bunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Doğal ile sentetik arasındaki farkı gözle anlamak imkansıza yakın. Bunun içim kuyumcular ya da halk laboratuvara gönderiyor. Üzerindekilerin sahte ya da sentetik olduğuna bazen rastlıyoruz” diye konuştu.

“Sertifika sunuluyorsa endişe etmelerine gerek yok”

Sertifikalı olmasının önemine vurgu yapan Günay, “Tarafsız kurumlarca verilmiş olan uluslararası geçerlilikteki sertifikaların talep ederlerse bu sorun otomatik olarak ortadan kalkmış oluyor. Bazı firmalar bütün ürünlerine bu tarz sertifikalar çıkarıyor. Bazı firmalar talep üzerine çıkarıyor. Alacakları yere uluslararası sertifikası var mı diye sorduklarında sertifika sunuluyorsa endişe etmelerine gerek yok” şeklinde konuştu.

“Görsel olarak gerçekten çok benziyorlar”

Vatandaş tarafından doğal ve sentetik arasındaki farkın anlaşılmasının hiçbir yolu olmadığını kaydeden Günay, “Görsel olarak gerçekten çok benziyorlar. Çok benzemesi için üretiliyorlar. Elmas da dahil safir, zümrüt, yakut, inci ya da yarı değerli taşların bir çoğunun taklidi ya da sentetiği yapılıyor. 100’ün üstünde değerli taş var. Bize gelen ürünler de çok çeşitli. Her bir çeşidinden sentetiğe rastladığımız oldu. Kuyumcunun bile anlaması zor olduğu bir yerde halkın anlaması çok çok zor” ifadelerini kullandı.

“Sentetik ile doğal arasında onlarca fiyat farkı olacaktır”

Değer noktasında ciddi fiyat farkı olduğunu ifade eden Günay, “Tam olarak fiyat telaffuz edemeyiz. Büyüklüğüne ve kalitesine göre değişecektir. Aynı boylarda birbirlerine yakın ağırlıklarda iki taşı karşılaştırırsak sentetik ile doğal arasında onlarca fiyat farkı olacaktır. Hem altınlı ürün olsun ya da pırlantalı, yakutlu, üzerinde taş olan herhangi bir ürünü aldıklarında sertifikalı almalarını tavsiye ediyoruz. Bu verdikleri paraya değecektir” dedi.