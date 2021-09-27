Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı

Akşam iş çıkışı saatinin gelmesiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele ise yolun daralması nedeniyle insan izdihamına neden oldu.
(AZ-
Akşam iş çıkışı saatinin gelmesiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele ise yolun daralması nedeniyle insan izdihamına neden oldu.
Akşam iş çıkışı saatinin gelmesiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele ise yolun daralması nedeniyle insan izdihamına neden oldu.
(AZ-