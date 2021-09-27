Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı

Akşam iş çıkışı saatinin gelmesiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele ise yolun daralması nedeniyle insan izdihamına neden oldu.

Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı
banner3909
banner4336

Akşam iş çıkışı saatinin gelmesiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele ise yolun daralması nedeniyle insan izdihamına neden oldu.

İstanbullular akşam saatleri itibariyle evlerine dönmek için toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Uzunçayır metrobüs durağı da bugün kalabalığa sahne oldu. Ayrıca durağa kurulan iskele de durakta yolun daralması nedeniyle kalabalığa neden oldu. İskele nedeniyle merdivenlerden geçmekte zorlanan vatandaşların kalabalığı adeta izdihama neden oldu.

(AZ-

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu
Uzunçayır metrobüs durağında iskele yoğunluğu
  1. GENEL

banner4389

banner4322

banner3841