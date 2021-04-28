İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulunarak 12-13 Haziran’da yeniden İstanbul’da yapılacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, “Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda @F1 yarışları 12-13 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta olacak” dedi.Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 19:28
Vali Yerlikaya’dan Formula 1 paylaşımı: "Bu sesi özlemiştik"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1’in 12-13 Haziran’da İstanbul’da yapılacağını belirterek, "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda" dedi.