Vatandaşlar bayramın son günü Belgrad Ormanı’na akın etti

İstanbul’da Kurban Bayramı’nda şehir dışına tatile gitmeyen vatandaşlar, bayramın dördüncü gününde Belgrad Ormanı’na akın etti. Doğa ile baş başa kalan vatandaşlar, mangal yaparak tatilin tadını çıkardı.
Bayramın son gününü değerlendirmek istediklerini belirten Sühey Berkan, “Daha önce bayramlaşmamızı yaptık. Yarın is başı yapmadan önce enerji depolamak için buraya geldik. Güzel bir yer daha önce Çatalca bölgesine gidiyorduk" ifadelerini kullandı.
Recep Altay ise "İstanbul stresini burada atıyoruz, bayramın son gününü değerlendirmeye çalışıyoruz. Yarın iş başı yine çalışma hayatına devam sürekli geliyoruz" dedi.