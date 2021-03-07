Vergi Araştırmaları Vakfı vatandaşlar için Vergi Kliniği kurdu

Vergi Araştırmaları Vakfı, Amerika’da “Tax clinic” sistemiyle kamu hizmeti gören Vergi Kliniği’ni Türkiye’de devreye soktu. Devreye alınan sistemle vergi danışmanlığı hizmeti alamayan düşük gelirli vatandaşlara ücretsiz hizmet sunulacak.

Vergi Araştırmaları Vakfı, Amerika’da “Tax clinic” sistemiyle kamu hizmeti gören Vergi Kliniği’ni Türkiye’de devreye soktu. Vergi Araştırmaları Vakfı (VAV) bünyesinde kurulan ve ülkemizde ilk kez uygulanacak sistemle vergi danışmanlığı hizmeti alamayan düşük gelirli mükelleflere ücretsiz olarak yardımcı olunacak. Vergi uyuşmazlıklarında destek alamayan mükelleflere yasal savunma hakları konusunda yardım edecek olan Vergi Kliniği, vatandaşlara ve yabancılara vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeleri amacıyla rehberlik yapacak. Kurulan Vergi Kliniği’yle ayrıca vergi alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin bu süreçlere dahil olması ile uygulama tecrübesi edinmeleri de sağlanacak.

“Vergi alanında ücretsiz rehberlik ve destek hizmeti yürütecek”

Tamamen amme hizmeti olarak ücretsiz faaliyette bulunacak Vergi Kliniği’nde bazı yasal düzenlemelere göre desteğe ihtiyacı bulunan ve çeşitli kriterlere göre seçilmiş mükelleflere uzmanlar tarafından vergi mevzuatı ve uyuşmazlık çözümünde destek sağlanacak. Destek sürecinde öğrenciler doğrudan müdahil olarak, verginin doğru ödenmesi noktasında hazineye, hak ve yükümlülüklerin desteklenmesinde mükelleflere katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vergi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, ”Vakıf kültürümüzden yola çıkarak, vergi kliniğini vakıf bünyesinde kurduk. Belirtilen konularda ülkemizde ilk kez vergi alanında ücretsiz rehberlik ve destek hizmeti yürütülecektir” ifadelerini kullandı.