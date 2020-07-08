Yağmur bulutları İstanbul semalarında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da öğlen saatlerinde yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi.

İstanbul Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtmiş, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Anadolu Yakası’nda görülen şiddetli rüzgar ve fırtınanın ardından Avrupa Yakası’na yağmur bulutlarının gelişi de havadan görüntülendi.