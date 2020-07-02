Yılın en iyi mobil seyahat uygulaması obilet.com seçildi

Online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, bu yıl 18. kez gerçekleştirilen Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında “Mobil Uygulama & Hizmet” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak “en iyi seyahat uygulaması” seçildi.

Online bilet satış sitesi obilet.com, web ve internet teknolojileri kullanılarak oluşturulan en başarılı projeleri seçen Altın Örümcek Ödülleri’nde “Mobil Uygulama & Hizmet” kategorisinde en iyi seyahat mobil uygulaması oldu. Site 2019 Altın Örümcek Ödülleri’nde de "Mobil Uygulama ve Alışveriş" kategorisinde seyahat sektörünün en iyi mobil uygulaması olmuştu.

obilet.com ödüller ve yatırımlarla büyümeye devam ediyor

obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak; “obilet.com, 2012 yılında kullanıcıların farklı firmaları kıyaslayarak bütçelerine en uygun bileti kolay ve güvenli bir şekilde alabilmelerini sağlayacak online bir platform olarak kuruldu. İlk günden bu yana kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için yenilikçi uygulamalar sunmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında da her alanda kendimizi geliştirmeye çalışırken aldığımız ödüller bizi daha da motive ediyor” dedi.

Gürocak sözlerine şu şekilde devam etti, “Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs ve uçak bileti satış platformu konumundayız. Güvenli alışveriş ve yolculuk imkânı sağlayan platformumuz üzerinden farklı firmalara ait bileti karşılaştırma şansı bularak komisyonsuz, hızlı ve güvenli şekilde bilet satın alınabilir, iptal edilen biletlerden ve ek seferlerden anında SMS ile haberdar olunarak seyahat planlaması yapılabilir.”

Uluslararası ödüller kazanmaya ve çalışmalarını yurt dışında da tanıtmaya devam eden obilet.com, bu bağlamda, 2017 yılında “Deloitte Teknoloji Fast 50” programında yüzde 1041 büyüme oranıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen turizm teknoloji şirketi oldu. Son olarak, 2019 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmaya göre ise Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.

2018 yılının 2. çeyreğinde de Startups Watch verilerine göre yurt dışından en çok yatırım alan Türk şirketi olarak dikkatleri üzerine çeken obilet.com, 2019’un 4. çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’dan aldığı yatırımla büyümeye devam ediyor.

Online alışverişe talep her sene artıyor

2020’nin bahar dönemine damga vuran salgın dolayısıyla her alanda internet alışverişinin konforuna alışan kullanıcıların bundan sonraki dönemde de seyahat ihtiyaçları için internet alışverişini tercih edeceğini öngören Gürocak, şu anda obilet.com’da 150’den fazla otobüs firması ve 1000’den fazla havayolu firmasının biletlerini kullanıcılarına sunduklarını vurguladı.

Gürocak sözlerine şu şekilde devam etti; “2019 yılında 10 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirmiştik. Seyahat kısıtlamalarının da kalkmasıyla 2020 yılında da hizmet verdiğimiz sektörün hızla canlanmasını ve geçen senenin bilet satış oranlarına ulaşmayı bekliyoruz.”