İstanbul’da gün içinde görülen yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kadıköy Kozyatağı’nda öğlen saatlerinde bir yemek firmasına ait motosikletli kuryeler sipariş götürmek üzere seyir halinde iken aşırı yağmur nedeniyle göle dönen yolda mahsur kaldı. Motosikletlerinin üzerinde trafikte ilerlemeye çalışan sürücüleri uyaran kuryeler bir süre yardım bekledi. Kuryelerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Yoğun yağış sonrası sipariş götüren motosikletli kuryeler mahsur kaldı
YOĞUN YAĞIŞ SONRASI SİPARİŞ GÖTÜREN MOTOSİKLETLİ KURYELER MAHSUR KALDI
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