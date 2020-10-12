Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı bulutlu (Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.) 24

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31