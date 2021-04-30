Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 29