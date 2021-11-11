Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar

Yerli bir firma tarafından yüzde yüz yerli olarak üretilen M2 uçak savar silahı dünyadaki emsalleri arasında en iyileri arasına adını yazdırırken SAHA Expo Saha Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda büyük ilgi odağı oldu.

SAHA Expo Saha Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yerli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünleri büyük ilgi çekiyor. Türk AR-GE ekipleri tarafından ve mühendisler tarafından yüzde yüz yerli olarak yapılan ürünler arasında Samsun Yurt Savunma(CANİK) tarafından yapılan M2 uçak savar silahı da yerini aldı. Yüzde yüz yerli imkanlarla üretilen M2 Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen muadilinin ardından 2’nci büyük silah oldu. İnsan dışındaki cansız büyük materyallere karşı büyük hasar veren M2 fuarda da ilgi odağı oldu.

Samsun Yurt Savunma (CANİK) Genel Müdürü Cahit Utku Aral yeni ürünler hakkında bilgiler vererek, “Yüzde yüz yerli bir ürün tüm parçaları yerli üretim. Dışa bağımlı herhangi bir şeyimiz yok bu üründe. 3 senelik Ar-GE çalışması sonucu dünyanın en iyi M2 tüfeğini ürettik diyebiliriz. Bu silahın en önemli özelliği kullanmış olduğu 6 Kilometreye kadar etkili menzili var. Doğru optikler kullandığında baktığınız yeri vurabiliyorsunuz. Hızlı değişebilir namlu bu. Bu silah insanlara karşı değil anti materyallere karşı kullanılır. Deniz hava platformlara karşı balistik olarak çok kuvvetli materyallere karşı kullanılıyor. Dakika da 650 mermi atabiliyor” dedi.

Aral, yeni yapılan M2’de geri tepmeyi de hafifleten bir sistem olduğunu söyleyerek, “Silahın sabitlenmesi için piyade de kullanılan dünya standardı tripodlar 20 kilodur. Biz yine tamamen yerli üretimli 8 kilo ağırlığında bir tripod ürettik. İstediğimiz yere sabitleyeceğiz bu cihazı da. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nde bine yakın siparişi var bu silahın. Türkiye Cumhuriyeti dışından da siparişler var bu ürünle ilgili” diye konuştu.