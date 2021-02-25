Zeytinburnu’nda tezhip ve minyatür sergisi açıldı

Zeytinburnu’nda sanatçı Şeyma Çınar’ın eserlerinin sergilendiği tezhip ve minyatür sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Zeytinburnu Kültür Ve Sanat Merkezinde tezhip ve minyatür sergisi açıldı. Bugüne kadar 50’nin üzerinde sergi yapan ve eserleri birçok dergi ve kitapta basılan Tezhip Sanatçısı Şeyma Çınar’ın eserlerinin sergilendiği serginin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Çınar açılış sonrasında Belediye Başkanı Arısoy’a eserlerini tek tek tanıttı. Sergi açılışına katılan sanatseverler de tezhip ve minyatür tablolarını inceledi. Sergi 25 Şubat ile 26 Mart arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Açılış sonrasında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Şeyma hanıma tüm bu emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel eserlerin burada sergilenmesine izin verdiği için teşekkür ediyoruz. Umarım ziyaretçisi de çok olur. Kültür ve sanat merkezimizin oturmuş bir ziyaretçi profili var. 26 Mart’a kadar sergi burada gezilebilecek. Zeytinburnulu ve İstanbullu vatandaşlarımızı sergimizi gezmeleri için davet ediyoruz. Eserlerin de bahtı açık olsun diyelim. Emeğinize göz nurunuza sağlık diyelim” dedi.

Minyatür ve tezhip sanatçısı Şeyma Çınar ise, “Tezhip ve minyatür sanatı medeniyetimizin ihtişamını köklü kültürünü belgeleyen kaynaklarımızdandır. Kitap sanatları olarak nice güzel sanatlar bırakılmıştır bize. 20 yılı aşkın süredir bu sanatı öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum. Sergide verdikleri emeklerden dolayı önce belediye başkanımıza, Zeytinburnu belediyemize, küratörümüz sayın Lütfü Şen’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.