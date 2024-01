Gökhan Öner, yılın en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu ödülü aldı.

Düzenlenen törene Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Sanatçı Ozan Orhon, Cankan, Çilem Duman, Uhde Seçil, ünlü tiyatrocu Bülent Bilgiç, erkek oyuncu Gökhan Öner, tiyatro yazarı Kasım Uçkan, manken Simay Kalaycı, menajer Derya Akgül, Medya danışmanı Selmin Özkan, Fantezi müzik sanatçısı Gökhan Pars, TGRT Haber’den Meltem Günay, Çocuk oyuncu Aysima Zeynep Erişir, Ünlü Organizatör Deniz şaman, Kardeşim dizi oyuncusu Melek Tunç, Rap sanatçısı Buğra ilkül, Ünlü model Sevgi Altan, Zenne Tolga Can Tireli, Genç girişimci iş insanı Enes Furkan Bilgiçli, Kemal Cenk içten (Bestlife) Hakan Solaker (siyah orkideler)-Gültekin Kaya (CK Medya) Serkan Çılgın-Sevtuğ Kasapbaşoğlu (şarkıcı) Kadın moda tasarımcısı Yasemin Tara ve Kadın Roman yazarı Yağmur Doğru olmak üzere Yaklaşık 600 kişilik katılımcı misafir ve birbirinden değerli sanatçılar geceye renk katıp ödüllerini aldılar.



GÖKHAN ÖNER KİMDİR?

1986 İstanbul Fatih doğumlu olup aslen Malatyalıdır. Çocukluğu Fatih Karagümrük mahallesinde geçmiş olup evli ve 2 çocuk babasıdır. İşletme bölümünü bitirdikten sonra Kazancı Holding bünyesinde finansman olarak iş hayatına başlamıştır. Ancak ağır basan oyunculuk sevdasının peşinden gitmeye karar vermiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Bunun yanında at biniciliği ve kılıç sporları eğitimi de almıştır. Uzun bir süre dövüş sporları ile ilgilenmiş aktif olarak da spor hayatına devam etmiştir. Yurt içi ve yurtdışında bir çok projeye imza atmıştır. Suudi Arabistan KFC reklamı ile başlayan serüveni Dubai, Katar ve Romanya’da reklam filmleri ile devam etmiştir. Yurt içinde birçok dönem dizilerinde ve belgesellerde yer almıştır. Dönüm noktası çekimleri Macaristan da yapılan Rise Of The Raven HUNYADİ dizi projesi ile olmuştur. Tüm bunların yanında yerel spor kulübü Çantaköyspor yönetimine girmiş basın sözcülüğü yapmaya başlamıştır. Aktif olarak oyunculuk hayatı devam etmekte ve gelen projeleri değerlendirmektedir. Rol seçiminde en önemli kuralı karakteri benimsemesi ve kendini karaktere ait görmesidir.