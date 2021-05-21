“33 Milyon 751 Bin lirayı Hizmette Kullanıyoruz”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı 2. birleşiminin 1. oturumu belediye meclis salonunda gerçekleşti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Ak Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen 12 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının 1. gündem maddesi olan, “Silivri Belediyesinin 2020 yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi” sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Pandemi sürecinde İstanbul’da bütçesinin yüzde 70’ini dahi gerçekleştiremeyen belediyeler olduğu düşünüldüğünde, belediyemizin gelirde yaptığı yüzde 89 gibi bir gerçekleşme oranı son derece başarılı. Ayrıca giderde de yüzde 77,43 gibi bir gerçekleşme oranıyla; Silivri Belediyesi, yüzde 11,28 bütçe fazlası vererek 33 milyon 751 bin lirayı kasasında tutmuştur. Ben de hem meclis üyelerime hem çalışma arkadaşlarıma 2020 yılında Silivri Belediyesinin kaynaklarını doğru kullanma adına, kaynakların doğru yerlere harcanması adına, tasarruf adına, yeni kaynaklar yaratıp belediyeye gelir getirme adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederim.” dedi. 1. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“SİLİVRİ’YE KATKISI OLAN HER KARARIN ARKASINDAYIZ”

Başkan Yılmaz, meclis toplantısının 2. gündem maddesi olan “Silivri Belediyesi tarafından tahsil edilecek altyapı kazı izni ve ücret bedelleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı ücret tarifelerine ek ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi” sırasında açıklamalarda bulundu. Hükümetin kazı izinlerinin takip ve tahsilat yetkisini yerel belediyelere verdiği kararının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Önceden belediye olarak özene bezene yaptığımız çalışmalara, isim vermiyorum ‘X’ bir kurum Silivri Belediyesine danışmadan, bizlerle istişare etmeden giriyor. Yaptığı kazılarla o imalatı bozuyor ve geriye aynı şekilde yapmadan çekip gidiyordu. Belediyemiz kontrolünde yapacağımız işlerle Silivri’yi daha güzel bir kent haline getireceğimizi düşünüyorum. Silivri’ye katkısı olacak her kararın yanında ve arkasında olmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı. Toplantının 2. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“BİR YIL İÇERİSİNDE BİTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Başkan Volkan Yılmaz, meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan “Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Alipaşa Mahallesi, 337 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Alipaşa Mahallesi, 328 ada, 1 parselin takası ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi” öncesi açıklama yaptı. Başkan Yılmaz, söz konusu trampa sonrası yapılacak ek hizmet binası hakkında bilgilendirme yaparak; “Söz konusu adalarda maliye hazinesine ve belediyemize ait olan yerler var. Maliye hazinesinin bir tarafında belediyemize ait bir park bulunuyor. Diğer tarafında da araçlar amirliğimizin, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ve birçok birimimizin prefabrik yapılarda hizmet verdiği bir alanımız var. Biz, Silivri Belediyesine ait bu alanları bütünleştirip Silivri Belediyesine ek hizmet binası yapılması için bir yılı yakın bir zamandır bakanlıkla görüşüyoruz. Bu görüşmelerimiz nihayetlendi. Ne biz ne de bakanlık bedel ödemeksizin bu arsaların bire bir trampasını yapıyoruz. Trampa işlemi bittikten sonra da çok hızlı bir şekilde Silivri Belediyesinin konteynerlerde, prefabrik binalarda hizmet gören birimlerinin, atölye, garaj, depo ve arşivlerinin bir araya toplanacağı, yaklaşık 5000 metrekare kapalı alanı olan bir ek hizmet binasına kavuşmuş olacağız. Yaklaşık bir yıl içerisinde bu projeyi bitirmeyi amaçlıyoruz. Şimdiden Silivri’ye, Silivri Belediyesine ve çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 4. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“ELGİNKAN VAKFI İLE YAPILACAK KREŞİ MİLLİ EĞİTİM İŞLETECEK”

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, 2029 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi” ile ilgili komisyon raporunun okunmasının ardından konu hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Elginkan Vakfı ile yaptığımız protokolde amacımız; yetim, öksüz ve evine tek asgari ücret giren 100 öğrencinin ücretsiz faydalanacağı, 100 tanesinin de çok düşük bir bedelle eğitim göreceği ve Silivri Belediyesi tarafından işletilen bir eğitim kurumu yapmaktı. Ama önümüze şöyle bir engel çıktı; Türkiye’nin birçok yerinde bu tarz kurumlar inşa eden Elginkan Vakfı yaptığı bütün okulları KDV muafiyeti alarak yapıyor. İşletmesini belediyemizin yapacağı bir anaokulda bakanlığın bir KDV muafiyeti vermesi söz konusu değil. Bu nedenle kurumun işletmesini Milli Eğitim Bakanlığına bırakmak zorunda kaldık. Belediyemizin işletmesinde olacak bir kreş için de başka bir hayırseverle görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

KARIŞIKLIĞA NEDEN OLAN MAHALLE İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Toplantıda 7. gündem maddesinde yer alan “6360 sayılı Kanun ile İlçemize bağlanan Değirmenköy, Çanta ve Kavaklı Belediyelerinin mahalle isim değişiklikleri ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi” hakkında komisyon raporu okundu. Bazı mahallelerde yaşanan isim karışıklığı sorununun önüne geçmek için gerçekleştirilen talebe göre; Balaban Mahallesi ismi Çanta Balaban Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi’nin ismi Çanta Sancaktepe Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi’nin ismi Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi’nin ismi Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi, Kavaklı Mahallesi’nin ismi Kavaklı İstiklal Mahallesi, Hürriyet Mahallesi’nin ismi Kavaklı Hürriyet Mahallesi olarak değiştirilmesi kararı alındı.

“HÜKÜMETİN KARARINI OLUMLU BULUYORUM”

Toplantı gündeminin 12. maddesi olan “Ticaret, sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı ve depolama alanı fonksiyonlarında çekme mesafeleri ve yüksekliklere ilişkin ilave plan notu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi” ile ilgili komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı: Çanta, Değirmenköy, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı uygulama imar plan notlarına “Silo, baca, su deposu, asansör kulesi ile üretimde kullanılan araç gereç ve makinalar gibi; Teknolojik gereklilikler nedeniyle ihtiyaç duyulan yapı ve tesislerde yükseklik Yençok=27.50 metreyi aşmayacak şekilde, yan ve arka bahçe mesafeleri 5 metreden az olmamak koşulu ile uygulama yapılabilir.” şeklindeki plan notu ilavesi, tadilen Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”

Komisyon raporuyla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Benim düşüncem ve komisyona önerim bu şekliyle değildi. Ama her zaman ifade ediyorum; burada komisyonlara üye olan arkadaşlarım var. Komisyonların çalışmalarına hiçbir şekilde ne bir baskı ne de zorlayıcı öneriyle gelmiyorum. Yetkili arkadaşlar, teknik arkadaşlar yapılan istişareler sonucu en mantıklı, en makul yöntemi buldular ve bu şekilde de İBB’ye göndereceğiz.” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR”

Başkan Yılmaz gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayında evinden çıkamayan, yaş almış büyüklerimizin evlerine her gün sıcak iftar yemekleri ulaştırdık. Köy muhtarlarımızla istişare ederek 20 bin hanemize, içerisinde temel gıda maddeleri yer alan Ramazan Kolileri dağıttık. 17 köyümüz ve 1 merkez mahallemizde 41 bakkalda 360 vatandaşımızın veresiyelerinin tamamını kapattık. Belediyemiz ve Elginkan Vakfı iş birliği ile içerisinde tiyatro salonları ve sosyal aktivite alanlarının da bulunduğu 10 derslikli bir anaokulu inşa edeceğiz. 32 Gözlü Köprü’nün restorasyonunu tamamladık ve açılışı için gün sayıyoruz. Köprü çevresinde İSKİ ile yaptığımız ıslah çalışmaları bittiğinde; bölgeye Mimar Sinan’ın eserlerinin de yer aldığı minimal bir müze ile plajla bütünleşen, denizle bütünleşen belki de İstanbul’daki en güzel arkeoparkı inşa edeceğiz. Bir yıl içinde bu çalışmaları bitirmeyi amaçlıyoruz. Gülsen Nakipoğlu ve Ökkeş Nakipoğlu ile yaptığımız istişareler neticesinde; Yeni Mahalle’de belediyemize ait olan 15 bin metrekare alanda, 8 bin 500 metrekare kapalı alanı olan içerisinde sosyal yardım birimlerinin yer alacağı ve aynı zamanda engelsiz kardeşlerimizin eğitim görebileceği, oyun oynayabileceği bir Engelli Koordinasyon Merkezi inşa ediyoruz. Bu merkezin, İstanbul’un 39 ilçesindeki en kapsamlı, en fonksiyonel ve en işlevsel merkezi olacağını düşünüyorum.

Diğer yandan Silivri Belediyesi koordinasyonu ile İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom iş birliğiyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi eski Emniyet Müdürlüğü arkası, BP Benzinlik arkası, Tapu binası çevresi ve Alibey Mahallesinde bulunan 30’a yakın sokağımızda altyapı sorunlarının tamamını çözdük. Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü ile Silivri’nin ilk asansörlü üst geçidini yaptık. Alibey Mahallesi’nde yaptığımız yenileme ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra mahallemize bir park ve yeşil alan kazandıracağız. Gümüşyaka’da denize akan kanalizasyon suları sorununun bir an önce çözülmesi için takibimizi ve ısrarımızı sürdürüyoruz. Silivri’ye hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Başkan Yılmaz konuşmasının sonunda Silivri Belediyesi çalışanı Akın Kaya’nın cinayete kurban giden 23 yaşındaki oğlu Mertcan Kaya’yı andığı sırada gözyaşlarına hâkim olamadı. Merhuma Allah’tan rahmet dileyen Başkan Volkan Yılmaz, Kaya ailesine de bu acı kayıplarından ötürü başsağlığı dileklerini iletti.

Meclis toplantısında görüşülen 12 gündem maddesinden 11’i oy birliği ile kabul edilirken, 10. gündem maddesi olan “Silivri ilçesi, Selimpaşa Mahallesi, 191 ada 5 parsel, 186 ada 1 ve 6 parsel ile Açık Otopark Alanı ve Yeşil Alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi” ise oy çokluğu ile kabul edildi.