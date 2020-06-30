Arkaz “Volkan Bey’e oy veren vermeyen herkes memnun”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul 3. Bölge Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, düzenlediği basın toplantısında Silivri ve Türkiye gündemiyle ilgili olarak çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ın da katıldığı toplantıda; Silivri’de daha önce ufak boyutlarda da olsa çeşitli gerginlikler yaşandığına dikkat çeken Arkaz, Silivri’nin başında kimseyi ötekileştirmeyen bir insan olduğunu ve Volkan Yılmaz’ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte ilçeye huzur geldiğini söyledi.

Arkaz, Silivri ile ilgili şunları söyledi:

1981 yılından beri Silivri’deyim. Silivri’deki insanlar bizim dostlarımız. İstanbul’un gözü kulağı Silivri’de. Herkesin bir şekilde Silivri ile bağlantısı var. Allah bütün doğal güzellikleri vermiş. Silivri çok temiz. Köyleri dahil tertemiz ve pırıl pırıl.

Silivri’de Covid 19 hastalığı az ayıda görüldü. Bunun nedeni biraz da Silivri’nin doğasından kaynaklanıyor. Çünkü deniz kenarı ve oksijeni bol havası temiz. Bunlar hep olumlu etki yaptı.

Silivri’de daha önce kısmen gerginlikler oluyordu. Volkan Bey ve ekibi işbaşına gelince gerginlikler bitti. Samimiyetle söylüyorum ki Volkan Bey’e oy veren vermeyen herkes memnun…

Volkan Bey, Silivri’yi bir marka şehir yapma niyetinde. Volkan Bey müteşebbis ve icraatçı bir ailenin çocuğu. Bu bölgenin insanı ve seviliyor. Dikkat edin bakın, kimseyi ötekileştirmez, asla kibiri falan yoktur. Silivri, Volkan Bey tarafından, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın Bey’in de desteğiyle çok iyi yönetiliyor.

DOĞAL FELAKETLER

MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, konuşmasının başında geçtiğimiz günlerde sel ve hortum felaketleri ile pandemi sürecine de değindi.

Arkaz, şunları söyledi:

2020 bize iyi gelmedi. Salgın ve felaketler oldu. Bu nedenle öncelikle doğa ve sel felaketlerinde ciddi sıkıntılar oldu. Silivri’de ve Trakya Bölgesi'nde bereketli tarım toprakları var. Bunların kıymetini bilmeliyiz. Trakya iyi işlenirse İstanbul’u besler. Bu nedenle İstanbul’da tüketilecek olan tarım ürünlerinin başta Silivri olmak üzere Trakya’dan temin edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Trakya çiftçisinin teşvikleri arttırılmalı...

Birkaç gündür tarım arazilerini geziyorum. Ciddi sıkıntılar var. Hortum düşmesi ekili dikili alanlara zarar verdi. Ben bu zararlarla ilgili tespitlerimi yaptım. Yarın (bugün) Ankara’da bakanlıklarla görüşeceğim ve bu konuyu ilerili günlerde TBMM’de gündeme getirteceğim. Devlet tarafından sel ve hortumdan zarar gören çiftçimize köylümüze yardım yapılması gerekiyor.

Çiftçilerimizin banka borçları var. Pandemi sürecinde zaten üretimde sıkıntılar olmuştu. Banka borçlarının ertelenmesinden yanayız.

Türkiye’de medya çok ilerlemiş durumda. Her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen büyük bir fedakarlıkla çalışmalar devam ediyor. Covid 19’un tanıtımında da medya çok başarı gösterdi. Halkımızın konuyla ilgili olarak uyarılması ve bilinçlendirilmesinde medyanın rolünü inkar edemeyiz.

Türkiye’de pandemi konusundaki başarı Bilim Kurulu oluşturulmasından kaynaklandı. Türk doktorları çok başarılı ve bu başarının temelleri Mustafa Kemal Atatürk zamanında atıldı. Kurtuluş Savaşı döneminde bulaşıcı hastalıklar görüldüğü için Cumhuriyet kurulur kurulmaz Atatürk’ün emriyle başta Prof. Dr. Refik Saydam olmak üzere çok değerli hekimlerimiz salgın hastalıklar konusunda çalışmalar yaptı. Buna uygun tedbirler geliştirildi. İşte bu nedenle Türkiye bulaşıcı hastalıklar konusunda çok tecrübelidir…

Bana göre virüs Türkiye’de ve dünyada iyi yönde değişime (mutasyona) uğradı. Hastalık eskisi kadar ağır seyretmiyor. Son bir aydır İstanbul ve Silivri’de pozitif vakaya çok seyrek olarak rastlıyoruz. Ayrıca son 4 ay içerisinde sağlık camiası da bu virüs ve etkileri konusunda tecrübe kazandı.

Devlet her aileye bir aile hekiminin yanında diyetisyen ve spor hocası vermeli. Bu konuda TBMM’de önerge vereceğim.

EKREM İMAMOĞLU

Sayın İmamoğlu siyaseti bırakıp İstanbul’a başkanlık yapsa çok daha iyi olur. Ben kendisi başarılı göremiyorum. Başarısız olarak görüyorum. Belediye başkanlığını bırakıp siyaset yapmaya başladı. Güneydoğu tarafına seyahatler falan yapıyor. İstanbul’u yönetmek kolay değil. İstanbul’u iyi tanımak lazım. Ekibinin iyi olması lazım. Güneydoğu'da ne işin var? Avrupa’da mezar ziyaretlerinde ne işin var.

LİBYA MESELESİ

Libya’da geçmişte şehitlerimiz var. Bir damla şehit kanı olan yer bizim memleketimizdir. Libya’da emperyalistlerin ne hakkı varsa bizim bin kat daha fazla hakkımız vardır.

AİLECE MHP’LİYİZ

MHP İstanbul Miletvekili Dr. Hayati Arkaz, bir soru üzerine siyasi hayatı ve MHP’li olması ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

Sivas Yıldızeli’nde MHP’nin ilk ilçe başkanı benim dedemdir. Bizde üç hilal sevdası var. Başka yerde yapamam. Babam da partide görev yaptı. Ben de ülkü ocaklarının bütün kademelerinde görev yaptım. Millet dertliyse biz dertliyiz, millet mutsuzsa biz de mutsuz oluruz. Renklerimiz, desenlerimiz, düşüncelerimiz ve siyasi görüşlerimiz ayrı olabilir, ancak bizim kalbimiz bir. Seferberlik yaşadık, kurtuluş savaşı yaşadık. Bütün bunları millet olarak hep birlikte yaşadık.