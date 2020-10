Başkan Yılmaz: “Çevre İçin Yapılacak Yatırımların Destekçisiyiz”

Seymen Katı Atık Toplama Merkezinde biriken çöp gazının enerjiye dönüştürülmesi amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı’nın açılış töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve İBB bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tesisle ilgili yaptığı açıklamada, “İBB Meclisi’nde her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye ekonomisi için, çevre için, bu anlamda yapılacak her türlü yatırımların destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’NİN HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Enerji üretimine başlayan tesisle ilgili değerlendirmelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Seymen Katı Atık Tesisinden kaynaklanan çevresel sorunlar ve koku sorunları Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızı yoğun bir şekilde etkiliyordu. Özellikle köylerimiz bu dertten çok fazla mustaripti. 2016 yılında hizmete başlayan bu tesis içerisinde birçok ilave yatırımın geçmiş dönemde projelendirildiğini biliyorum. İBB Meclis toplantılarımızda her fırsatta dile getirdik, ilave yatırımları hatırlattık, talep ve takipçisi olduk. Bugün açılışı gerçekleştirilen enerji üretim tesisi de yapılmasını arzuladığımız yatırımlardan birisidir. Uzmanların aktardığı bilgilere göre tam kapasite çalışmaya başlayınca 465 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayan elektrik üretecek. Dolayısıyla çöp gazı havaya bırakılmayacak ve enerji üretiminde kullanılacak. Koku sorunu neredeyse giderilmiş durumda. İnşallah diğer sorunlar da yakın bir zamanda bertaraf edilmiş olur. Bu değerli santralin Silivri'mize ve İstanbul'umuza kazandırılmasında başta İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu olmak üzere, geçmiş dönemde bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Silivri’mize avantaj sağlayacak yeni yatırımlar kazandırmak için var gücümüzle mücadele etmeye, ilçemizin hakkını korumaya, her platformda Silivri’yi savunmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi için, çevre için, bu anlamda yapılacak her türlü yatırımlara destek olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.