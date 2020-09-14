Başkan Yılmaz Silivri İçin Pozitif Ayrıcalık İstedi

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, 2020 Yılı İBB Meclisi Eylül ayı 1. oturumunda konuşma yaptı. İstanbul’da yatırım denilince akıllara şehir merkezinin geldiğini belirten Başkan Yılmaz, İstanbul’un çöpü denilince ise Silivri Seymen’deki katı atık merkezinin akıllara geldiğini söyledi.

Başkan Yılmaz, hafriyat döküm sahası, katı atık depolama alanı ve yaz aylarında nüfus yoğunluğuna bağlı olarak yaşanan sıkıntıları meclis gündemine taşıdı ve Silivri’ye yatırım konusunda pozitif ayrıcalık yapılmasını istedi.

“İSTANBUL’UN ÇÖPÜ AKLA GELİNCE SİLİVRİ HATIRLANIYOR”

İBB Meclisinde yaptığı konuşmada “Spor, sanat, kültür, yol yatırımları denince İstanbul’un merkezi akla geliyor ama İstanbul’un merkezindeki külfet konuşulunca hemen çeperler akla geliyor. Şile akla geliyor, Çatalca akla geliyor, Silivri akla geliyor.” diyen Başkan Yılmaz, dış çeperde kalan ilçelere yatırım çağrısını sürdürmeye devam etti.

Silivri’de ıhlamur ağaçlarının altında ıhlamur kokusu yerine çöp kokusu hissedildiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Buradan bütün yetkilileri her zaman uyardığım gibi bir kez daha uyarmak istiyorum. İstanbul’un bütün çöpü, kiri, evsel atığı Silivri’ye taşınıyor. Tasa, sevinç, keder ortak. Hepimiz İstanbul’da yaşıyoruz. Biz bunları niye buraya yapıyorsunuz diyerek toptancı bir anlayışla bunu reddetmiyoruz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çeperdeki ilçelere yaptığı atık toplama merkezleri, hafriyat sahaları nedeni ile de pozitif hizmet ayrımcılığı yapmak zorunda. Günde 750 tır ile 12 bin ton çöp Silivri’deki katı atık toplama merkezine geliyor. Gelin ben sizi o köylere götüreyim. Ihlamur ağacının altında ıhlamur kokusu değil, o çöpün kokusunu hissedersiniz. Silivri’de, Çatalca’da, Şile’de bunun gibi tesisleri yaptığınızda o köylere iş, aş ve hizmet götürmek zorundayız. Dolayısıyla çevreye etkilerini aza indirip buralara yatırım yapmalıyız.”

“BU KONUDAKİ BORÇLANMANIZA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Seymen’deki katı atık tesisine yapılacak olan çöp suyu artıma tesisi için borçlanma yetkisi konusunda desteğe hazır olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu kürsüden daha önce açık çek verdik. Katı atık deposuna yapacağınız çöp suyu artma tesisi ile ilgili borçlanma talebine; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili olarak açık çek veriyoruz dedik. Getirin, kullanacağınız krediyi noktasal olarak buraya kullanacağınızı belirtin, yapacağınız yurt içi ve yurt dışı borçlanmaya Cumhur İttifakı olarak destek verelim dedik. Bununla beraber orada Enerji A.Ş’nin bir elektrik üretim tesisi var. 15 Ağustos’ta devreye girecekti, biraz gecikti. Biz sabırsızlıkla onun da elektrik üretimine başlayıp, çıkan metan gazının havaya değil İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kazancı olarak bize dönmesini istiyoruz.” dedi.

“ENERJİ A.Ş İKİ KÖYE HALI SAHA YAPACAK”

Konuşmasında, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapmış olduğum çağrılar yer buluyor.” diyen Başkan Yılmaz, katı atık merkezinden kaynaklanan kokudan etkilenen Büyükçavuşlu ve Çeltik mahallelerine Enerji A.Ş tarafından iki halı saha yapılacağını ifade ederek, “Enerji A.Ş.’nin Genel Müdürü Arslan Değirmenci bey bizi ziyarete geldi. Kötü kokudan etkilenen iki köyümüze birer halı saha yapabileceklerini söyledi. Biz de Silivri Belediyesi olarak yapacağımız spor komplekslerinin içerisinde İBB’ye halı saha yerini tahsis ederek bir protokol yaptık ve buralara o halı sahaları yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“İBB’NİN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ PROJESİ VAR MI?”

Başkan Yılmaz’ın İBB meclisine taşıdığı konulardan birisi de uzaktan eğitim oldu. Yaptığı saha çalışmalarında öğrenci velilerinin yaşadığı mağduriyeti dile getiren Başkan Yılmaz, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için, eğitim için bu uzaktan eğitim döneminde neler yaptığını veya neler planladığını da dinlemek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir konu. Ben sahada dolaşırken benim önümü çeviren anneler çocuklarının tableti, bilgisayarı olmadığını, uzaktan eğitime nasıl bağlanacağını soruyorlar. İBB’nin bu konuyla ilgili uzaktan eğitimle ilgili bir projesi var mı? Varsa bu projesini de bizlerle paylaşmasını istiyorum.” diye konuştu.

“VİDEOLARINI İZLETSEM BİRÇOK ŞEYDEN UTANIRSINIZ”

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; Şile, Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri’de özellikle yaz döneminde sahil bölgelerinde yaşanan sorunları da meclise taşıyarak, “Şile, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri gibi ilçelerin yaz aylarında çektiği sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir bayram yaşadık bütün plajlar, yazlıklar, piknik alanlarının ne durumda olduğunu sizlerle paylaşsam videolarını izletsem birçok şeyden utanırsınız.” dedi. Başkan Yılmaz, sorunun çözümüne ilişkin şu bilgileri paylaştı: “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Silivri ziyaretinde şunu ifade ettim. Silivri’nin 42 km sahili var, gelin dar gelirli ailelerin, tatile gidemeyen ailelerin denize girebileceği, duşun, tuvaletin, sosyal tesislerin olduğu, insanların rahatça denize girebileceği, onlar denize girerken de yazlıkçı diye tabir ettiğimiz insanların da evlerinde ve denize rahatlıkla girebileceği sosyal plajlar yapalım dedim. 8 tane yerin tespitini dosya halinde İBB Başkanımıza teslim ettim. Bu çok zor bir şey değil. İstanbul’da 16 milyon insan yaşıyor. Bu 16 milyon insanın belki 10 milyonu tatile gidemeyecek bütçe ile evini geçindirmek durumunda. O zaman biz İstanbul’un kıyısındaki bu sahil şeridini niye kullanmıyoruz? Çünkü plajlar İBB’nin yetkisinde. Ben önümüzdeki baharda İBB’den bu plajları yapmak için yetki isteyeceğim. Şile, Çatalca, Silivri gibi bu çeperdeki ilçeler çok iyi kurgulanırsa İstanbul’a çok önemli değer katacak ilçeler esasında. İnsanların şehrin o atmosferinden, gürültüsünden, egzoz kokusundan hafta sonu uzaklaşabileceği alanlar, mesire alanları, yazlık alanlar… Bunları doğru kurgulayıp İBB’nin buralara bütçe ayırıp yatırım yapması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.”