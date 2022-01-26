Başkan Yılmaz: ‘Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun’

Silivri’de 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayarak 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışında 95 araç ve 486 personel ile mücadele çalışması gerçekleştirildi. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mücadele çalışmalarını yakından takip ederken, zaman zaman sahaya çıkarak ekiplere eşlik etti. Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden yürütülen çalışmaları değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kar yağışı 24 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren ilçemizi de etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar neticesinde teyakkuz halinde olan ekiplerimiz kar yağışı ile birlikte müdahaleye başladı. Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan ile birlikte gelişmeleri anlık takip ettik. Gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya şeklinde müdahalemizi gerçekleştirdik. 26 Ocak itibarıyla merkezimize gelen 633 ihbarı büyük bir titizlikle değerlendirdik. Yolda kalan veya kaza yapan 180 araç ekiplerimizce kurtarıldı. 101 vatandaşımız tahliye edildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlardan barınma imkânı olmayan 58 vatandaşımıza konaklama imkânı sağladık. TEM Otoyolu Ortaköy-Selimpaşa Mevkiinde mahsur kalan vatandaşlarımızı Kaymakamımız ile birlikte ziyaret ettik. Bu bölgede ve Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz Mevkiinde mahsur kalan araçlardaki vatandaşlarımız dâhil olmak üzere 3.400 adet yemek ikramında bulunduk. İstanbul Havalimanında uçuşların iptal edilmesiyle havaalanında beklemek zorunda kalan vatandaşlarımıza İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla 30.000 adet su ulaştırdık. Kar yağışının durmasının ardından araç ve yaya trafiğinin güvenliği için ara sokaklar ile kaldırımlarda kar ve buz temizliği yapıyoruz. Bugüne kadar 1100 ton tuz kullandık. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karla mücadelede gece gündüz demeden etkin bir şekilde çalışan tüm ekiplere ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.