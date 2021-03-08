Başkan Yılmaz: “Türk Kadınına İnancım Tam”

Silivri Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Dünden Bugüne Cumhuriyetimizin Altın Kadınları” adlı sergi düzenledi. İçerisinde kültür, sanat, tarih ve siyaset gibi birçok alanda etkili olmuş Türk kadınlarının fotoğrafları ve öz geçmişlerinin yer aldığı sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Silivri Sahili Sanat Parkında pandemi kuralları altında gerçekleştirilen sergiye Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN BAŞ TACIDIR”

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülke olarak biraz buruk giriyoruz. Her geçen gün yaşanan kadına şiddet, canice eylemler, bugün içimizi biraz daha burkuyor. Ama biz Türk kadına ve Türk milletine olan inancımızı yitirmeyeceğiz. Çünkü Türk milletinin geleneklerinde, göreneklerinde, töresinde, Türk kültüründe, Türk devlet yapısında kadın hep baş tacı olmuştur. Rivayettir, anlatılır. Cengiz Han’ın halkına yaptığı bir konuşmada; ‘Ben sizin Hanınızım.’ diyor ve toplantıdaki eşini göstererek; ‘Bu da benim Han’ım.’ diyor. ‘Hanım’ kelimesinin buradan türediği rivayet edilir. Türk toplumunda, devlet geleneğinden kültür yapısına kadar hep kadının rolü vardır. Sofradan, cemiyet hayatından devlet yönetimine hep kadınlar yer almıştır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün kadın hakları konusunda gıpta ile takip ettiğimiz birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Yine sevgili Peygamberimiz ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ diyerek esasında kadınların önemini ifade etmiştir. Biz Türk kadınına olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Saygımızı, sevgimizi hiçbir zaman yitirmeyeceğiz.” dedi.

“SİZLERLE GÖNÜL GÖNÜLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Hayat yükünün kadınların omuzunda olduğunu ve görev süresi boyunca kadınlarla yol yürümeye devam edeceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olarak, Silivri’nin en ücra köşesindeki köy kahvelerinde yaptığımız toplantılarda hiç kadın olmamasına rağmen kadınları, anneleri anlattım, annelerin hayatın bütün yükünü taşıdığını ifade ettim. ‘Hanımefendilere büyük bir pasaj açıyorum, onlarla yol yürüyeceğim’ dedim. Hayat kadınla eşit. Evde yeni doğan beşikteki çocuktan, ilkokul çağındaki çocuktan, yine evdeki evlenecek kıza, askere gidecek genç erkek çocuktan, evde engelli bir kardeşimiz varsa onun bakımından, yaş almış yaşlısının bakımına kadar hayatın bütün yükü kadınların omuzlarında. Bu yüke ortak olmak için size elimi uzatarak ‘Benim elimi lütfen havada bırakmasın hanımefendiler.’ dedim. O seçim döneminde benim elim bir an olsun havada kalmadı. Şimdi de benim görevim Silivri’de yaşayan bütün annelerin, sevgililerin, kız kardeşlerin, bacıların elini hiçbir zaman görev sürem tamamlanana kadar bırakmamak. Hep onlarla yol yürümek. Benim Türk kadınına, Silivri’de yaşayan tüm kadınlara inancım tam. Her zaman sizlerle el ele, gönül gönüle, kol kola yol yürümeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, konuşmasından sonra katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi. Park alanında bulunan üretici kadınların stantlarını da ziyaret eden Başkan Yılmaz günlerini kutladı.

SİLİVRİ KÖY PAZARI’NIN EMEKÇİ KADINLARINI TEBRİK ETTİ

Başkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, ziyaretleri kapsamında Silivri Köy Pazarı’nın kadın üreticileriyle bir araya geldi. Kadın esnaflara hediyeler takdim eden Başkan Yılmaz, “Alın teri ve bin bir emekle ürettiğiniz ürünleri burada satıyorsunuz. Kolaylıklar, başarılar diliyorum” diye konuştu. Çarşı merkezinde kadınlara hediyeler veren Başkan Yılmaz, son olarak AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine katılarak ziyaretlerini sonlandırdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Silivri Belediyesi tarafından kadın belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gazeteciler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarda görevli idari personeller ziyaret edilerek çiçek takdimi yapıldı.