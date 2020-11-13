Başkan Yılmaz: “Unutulan Minibüsçü Esnafının Sorunları Çözülmeli”

İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2020 yılı Kasım ayı meclisi 3.oturumunda yaptığı konuşmada, Özel Halk Otobüsleri ve Taksicilerin yaşadığı sorunların çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. İETT 2021 yılı mali bütçesiyle ilgili görüşmelerde söz alan Başkan Yılmaz, minibüsçü esnafının zor durumda olduğunu ve unutulduklarını anımsatarak sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Başkan Yılmaz, “İstanbul ulaşımında metro, otobüs, metrobüs ayakta yolcu taşıyabilirken minibüslerimiz bu haktan mahrum bırakılmıştır. İETT bünyesinde olmamasına rağmen Halk Otobüsleri pandemi döneminde ekonomik olarak desteklenmiş ama ne hikmetse minibüsler böyle bir destek almamışlardır.” dedi.

“ÖZEL HALK OTOBÜSÜ VE SARI TAKSİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Yılmaz, Özel Halk Otobüsleri ve taksicilerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı: “Osmanlı’dan miras, Cumhuriyet’ten armağan olan İETT, sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı kurumları arasındadır. Asırlık bilgi ve tecrübesi ile İstanbul’umuza da uzun yıllardır hizmet etmektedir. Çağın gereklerine uygun bir şekilde modern ulaşım hizmetlerini yürüten İETT’nin dünden bugüne kadar bütün yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki İETT, uzun yıllar boyunca tecrübe kazanmış, işçisinden en üst yöneticilerine değişik mülahazalar ile farklı gerekçeler ile müdahalelere maruz kalmaz ise başarılı çalışmalarını artırarak İstanbul’a hizmet edecektir. Geçtiğimiz günlerde İBB meclisinde, İstanbul’da ‘Özel Halk Otobüsü’ genel adı ile anılan, farklı uygulamalar ile yolcu taşımacılığı yapan tüm otobüslerin tek renk olarak İETT çatısı altında birleşmesine ilişkin alınmış olan karar, hem halkımız hem de esnaflarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Bu kararın alınmasında katkı sağlayan İBB yönetimine ve bütün siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. Her ne kadar konunun muhatabı İETT olmamakla birlikte, bu toplantımızı vesile addederek bir hususu ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere Silivri, Çatalca ve Şile’de bordo taksiler olarak adlandırılan ve sarı taksiler gibi çalışma imkânı olmayan taksi esnafımızın sorunları, 213 taksinin sarı renge çevrilmesi şeklindeki UKOME kararı ile sona erdirilmiştir. Bu sorunun çözümü için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.”

“MİNİBÜSÇÜLERİN SORUNUNU ÇÖZMEK BİZİM GÖREVİMİZ”

İBB’nin Ekim ayı meclisinde gündeme getirdiği minibüsçü esnafının sorunları için “Bu sorunları çözülene kadar ben de minibüsçüyüm.” ifadesini kullanan Başkan Yılmaz, minibüsçülerin yaşadığı sorunları Kasım ayı meclisine de taşıdı ve şunları söyledi: “İstanbul’umuzun toplu taşımacılıkta en önemli aktörlerinden biri olan ve bizim unuttuğumuz, zaman zaman da ihmal ettiklerimiz var. Kim bunlar? Minibüsçüler ve minibüsçü esnafımız. İBB yönetimi ve meclisimizin aynı duyarlılıklarla hareket ederek yolcu taşımacılığında önemli bir hizmet gören minibüs esnafının pandemi döneminde daha da artmış olan sorunları için harekete geçmesi ve gerekli düzenlemeleri yapmasını buradan ifade etmek istiyorum. İstanbul ulaşımında metro, otobüs, metrobüslerde ayakta yolcu taşıyabilirken minibüslerimizin ayakta yolcu taşıması yasalarca engellenmiş. ‘Bu İBB’nin yetkisinde değildir.’ diye bilirsiniz. Ama bunu bizim bunu seslendirmek, bunu dillendirmek ve çözümüne katkıda bulunmak gibi bir görevimizin olduğunu da düşünüyorum. İETT bünyesinde olmamasına rağmen Halk Otobüsleri pandemi döneminde ekonomik olarak desteklenmiş ama ne hikmetse minibüsler yine unutulmuş ve böyle bir destek almamışlardır. Yine İstanbul’da bir taksi ihtiyacı olduğu ve bu kapsamda 6.500 adet yeni taksinin piyasaya aktör olarak katılacağı İstanbul'un gündeminde. MHP grubu olarak bizler bu gibi kararların ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılmasına karşıyız. Siyasi partilerin yetkilileri, odaları, taksici esnafını yok sayarak alınacak her kararın karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz. İstişare ve ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini İBB yönetimine hatırlatırken, böyle bir ihtiyacın gerçekten olması durumunda 6.400 adet Minibüsçü arasında bu kapsamda değerlendirilmesini hatırlatmak isteriz.”

“BU UYGULAMAYA ACİLEN SON VERİLMELİ”

Konuşmasında, her minibüse bir sigortalı şoförün tanımlı olması ve başka bir şoförün aynı minibüsü kullanamamasından kaynaklanan sorunları da dile getiren Başkan Yılmaz, “İBB Ulaşım Dairesi tarafından minibüs şoförlerine onların eğitimli olduğuna dair bir kart veriyor. Bu karta sahip olmayanlar minibüs kullanamamaktadır. Buraya kadar tamam, gayet güzel. Lakin, her minibüs kendi şoförünü sigortalı bir şekilde aracına kaydettirmeli, bu karta sahip bir sürücü, eğer sigortalı bir şekilde kayıtlı olmadığı bir minibüsü kullanırsa ve polis uygulamasında bu tespit edilirse, o araca 1.250 TL para cezası ve 5 gün trafikten men cezası verilmektedir. Hafta sonuna denk geldiğinde minibüsün cezasının 7 güne çıktığı durumlar olmaktadır. Bu uygulamaya acilen son verilmeli ve İBB'nin verdiği karta sahip olan tüm şoför arkadaşların dilediği minibüste çalışması sağlanmalıdır. Buradan İBB Ulaşım Daire Başkanlığımıza seslenmek istiyorum. Kendisi ile telefonla da görüştüm. Tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Biz bu şoförleri kayıt altına alalım, eğitimden geçirelim, psikolojik destek verelim ama bizim Büyükşehir Belediyemizin verdiği kartla o şoförler dilediği minibüsü kullanabilsin. Yine Silivri, Şile, Çatalca’dan taşradan bahsedeceğim. 35 km uzaktaki bir köyde bulunan minibüs hattı tek şoförle çalışabiliyor. Tek şoför kartı var. Peki, şoför hastalandığında, yıllık izne çıktığında, yarım gün işi olduğunda, eşiyle çocuğuyla işi olduğunda minibüs kapıda yatmak zorunda kalıyor. Şimdi Ulaşım Daire Başkanlığına da buradaki arkadaşlarımıza da söylüyorum. Gelin minibüsçülerin çok basit olan problemlerini hızlıca halledelim. Unutulan minibüsçü esnafının problemlerini dinleyelim, çözüm üretelim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da ben bu sorunların çözülene kadar minibüsçü esnafımızın yanında olacağımı ve minibüsçü olacağımı buradan beyan ediyorum.” diyerek konunun takipçisi olacağını ifade etti.