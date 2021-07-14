Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizin değişik kademelerine ve TSK içerisine sinsi emellerle sızan FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. İrademizi esaret altına almaya çalışan hain iş birlikçiler 15 Temmuz gecesi tankları milletin üzerine sürmüş, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalamış, namlularını masum sivil vatandaşların üzerine doğrultmuştur.

Menfur saldırının hemen akabinde ise eşine az rastlanır bir devlet-millet dayanışması yaşanmıştır. Tarih tekerrür etmiş; mazisi destanlarla dolu faziletli milletimiz şanına yakışır bir mücadele örneği göstererek bu işgal teşebbüsüne boyun eğmemiş, gözünü yummamış ve düşmanın hevesini kursağında bırakmıştır. Tanklara, toplara bedenlerini siper eden, çıplak elleriyle işgale geçit vermeyen, iman dolu kalpleriyle o karanlık geceyi aydınlatan kahramanlarımız, milletimizin geleceğinin karartılmasına müsaade etmemiştir. Aynı şekilde Silivrili hemşerilerimiz de birliğimize kasteden hainlere karşı mukavemet göstererek sokaklara dökülmüş, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacaklarını net bir şekilde göstermiştir.

Bu topraklar üzerinde çirkin emelleri olan herkes bilmelidir ki; Türk milleti asla teslim olmayacak, asla yıkılmayacak ve egemenlik anlayışından bir gram taviz vermeyecektir. Buna yeltenenler binlerce yıldır olduğu gibi Türk milletinin gücü karşısında çaresiz kalacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir.

Bizler, ‘Milleti yöneteni millet belirler’ düşüncesinden hareketle; demokrasi nöbetimize, vatanımızı korumaya, egemenliğimize vurulmaya çalışılan zincirleri bir bir kırmaya, cesaret ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıl dönümünde; canını bu vatan uğruna gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”