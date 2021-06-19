Başkan Yılmaz’dan Babalar Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Binbir emekle yetiştirdikleri evlatlarını vatan toprağı uğruna şehit veren babalar başta olmak üzere, tüm babaların gününü kutluyorum.” diyen Başkan Yılmaz, babaların yılda bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Ailelerine mutlu ve huzurlu bir yaşam sağlayabilmek adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan babalar; aile bağlarının çelik halatı, evlatlarının rol modeli ve kahramanlarıdır. Sevgi ve şefkat dolu bakışları, merhamet dolu kocaman yürekleriyle kalpleri ısıtan babalar; paylaşma, sorumluluk, saygı, sevgi, milli ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da belirleyici rol üstlenmektedir. Babalar; evlatlarına zorluklarla başa çıkmayı öğretirken, hayat tecrübeleri ile onlara rehber olmaktadır. Çocukları için sığınılacak bir liman olan babalar, yılda sadece bir gün değil her gün hatırlanmalıdır. Onların tek düşünceleri evlatlarına iyi bir gelecek sağlayabilmek, onları vatana millete hayırlı birer birey olarak yetiştirebilmektir.

Biz de “Çocukların mutluluğu babaların mutluluğudur.” düşüncesinden hareketle; Silivri’de yaşayan çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi, onların spor, kültür ve sanatla, iç içe yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde bulunan okulların şartlarını iyileştiriyor, yeni eğitim kurumları inşa ediyoruz. Silivri’ye onların keyifle vakit geçirebileceği yeşil alanlar, parklar ve spor alanları kazandırıyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmek, geleceğe hazırlamak için yorulmadan, usanmadan çalışmalarımızı sürdüreceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını vatan toprağı uğruna şehit veren babalar başta olmak üzere, tüm babaların gününü kutluyor; ebediyete irtihal eden tüm babaları da rahmetle anıyorum.