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Bayram sonrası ilk mesai gününde trafik yoğunluğu

Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Bayram sonrası ilk mesai gününde trafik yoğunluğu

Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününün sabahında E-5 Karayolu’nda yer yer trafik yoğunlukları yaşandı. Ana arterlerde metrelerce uzayan yoğun trafik nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. Haliç köprüsü ve Avcılar mevkiinde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 08:57
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