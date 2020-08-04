Bayram sonrası ilk mesai gününde trafik yoğunluğu

Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 08:57
Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 08:57