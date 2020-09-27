Bozok Parkı’na Görkemli Açılış

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çocuklara, gençlere ve kadınlara verdiği önemin bir göstergesi olan park ve spor alanları Silivri’nin her mahallesine kazandırılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı spor alanı ve oyun parklarından biri olan Bozok Parkı’nın açılışı pandemi kuralları içerisinde gerçekleştirildi. Tandoğan Sokak’ta 4500 m2 alan üzerine kurulan parkın açılışına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar, amatör spor kulübü yöneticileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan törende dua edilip kurban kesilirken, açılışa özel oynanan basketbol maçlarının başlama atışını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptı.

“SİLİVRİ SADECE ÇARŞI VE SAHİL ANLAYIŞI İLE YÖNETİLMEMELİ”

Törende konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de oluşturulan sosyal yaşam alanları, spor sahaları ve yeni yapılan park yatırımlarına değinerek, “Biz yola çıkarken bu şehrin güzel insanlarına, hanımefendilere sözler verdik. Bir kardeşiniz olarak o sözleri tutmanın haklı onurunu ve gururunu sizlerle beraber yaşıyorum.” dedi. Konuşmasında, açılışı gerçekleştirilen parka 10 yıl önce ıhlamur ağacı dikerek koru oluşturan Saint Benoit Lisesi öğrencilerine de teşekkür eden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bugün çocuklarımıza, gençlerimize ve siz hanımefendilere çok güzel bir parkı hediye ediyoruz. Bu sabah son hazırlık çalışmalarımızı kontrol etmek için buraya geldiğimde, bir hanımefendi iki çocuğu ile hem kahvaltı yapıyor hem de çocuklarına ders çalıştırıyordu. ‘Başkanım Allah sizden razı olsun.’ dedi. ‘Lüks sitelerde olan spor sahaları, çocuk parkları, jimnastik aletleri ve yemyeşil kamelyaların altında bize bu imkânı sunduğunuz için de size çok teşekkür ediyorum.’ dedi. Esasında şunu söylemiştim ben, Silivri çarşı meydanından ve sahilden ibarettir anlayışı ile yönetilmemeli. Biz bu anlayışla Silivri’yi yönetirsek sizlere ve Silivri’ye ihanet ederiz dedik. Ve geldik mahallemize. Biz burayı dolaşırken burası çok güzel bir ıhlamur korusuydu. Ama bakımsız ve içerisinde hiçbir şey olmayan bir ıhlamur parkıydı. Bu vesile ile eşimin de mezun olduğu Saint Benoît Lisesinin öğrencilerine 10 yıl önce burayı ağaçlandırdıkları için Silivri halkı adına teşekkür ediyorum.”

“10 PARKI BİTİRDİK”

Silivri’de tamamlanan ve yapımı devam eden spor alanları ve parklara ilişkin bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Sizler için yaptığımız bu parklarda çocuklarımız spor yapsın, yeşil alanlarda oynasın, hanımefendiler jimnastik yapsın, kamelyalarda sabah kahvaltınızı yapın, akşam çayınızı için. Onun için hiç meraklanmayın, Silivri’nin bu gibi alanları olan her mahallesinde Bozok Parkı gibi parklar yapmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 10 tane parkı bitirmiş durumdayız. İnsanların artık sadece sahile muhtaç olmaması için Silivri genelinde insanların Silivri’yi yaşayabilmesi için biz Yeni Mahalleye, Alibey Mahallesine, Mimarsinan Mahallesine, Cumhuriyet Mahallesine, köylerimize, bu tür sosyal alanları yapmaya devam edeceğiz. Köy okullarımızda kütüphanesi, bilgisayar odası, tiyatro sahnesi olmayan köy okulu kalmasın diyerek 4 köy okulumuza bunları yaptık. 12 köy okulumuzun tamamına yapıyoruz. Ayrıca tüm köy okullarımızın tuvaletlerini sponsorlarımızın destekleriyle yeniliyoruz. Onun için bizler, çocuklarımız demeye, gençlerimiz demeye, hanımefendilerimiz demeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“TABLETİ OLMAYAN ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLACAĞIZ”

Pandemi nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim döneminde mağduriyet yaşayan ailelere destek olacaklarını açıklayan Başkan Yılmaz, “Bu pandemi döneminde çocuklarınızın eğitimi için çok sıkıntılı günler yaşadığınızı biliyoruz. İnterneti olmayan, tableti, bilgisayarı olmayan, uzaktan eğitime bağlanamayan evlerimiz var. Sosyal inceleme yapıp bu dezavantajlı evlerimizden başlayarak çocuklarımızın eğitimi için de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

NELER YAPILDI?

Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak’ta 4.500 m2 alan üzerine kurulu Bozok Spor Alanı ve Oyun Parkında, Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; açık basketbol sahası, tribün, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, kamelya ve banklar, piknik masaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma işlemleri yapıldı. Ayrıca çevre düzenlemesine hassasiyet gösterilerek mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020, 13:16