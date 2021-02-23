Bulgaristan’daki Seçim Heyecanı Türkiye’de de Hissediliyor

2003 yılından beri yürüttüğü Kırcaali Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin de Genel Başkan Yardımcılığı sorumluluğunu üstlenen Hasan Azis, genel seçim çalışması kapsamında Trakya ve İstanbul temasları esnasında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile de bir araya geldi.

Azis, Silivri ziyaretinde Hürhaber’den Sevginar Sali'ye konuşarak seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi.

300 BİN SEÇMEN 35 SANDIKTA OY KULLANACAK

4 Nisan 2021’de Bulgaristan’da gerçekleştirilecek genel seçimlerde Türkiye’de bulunan 300 Bin’e yakın çift vatandaşı oy kullanmaya davet eden Azis, 35 noktada seçim sandığı açılacağını ifade etti, demokrasinin sağlıklı işlemesi adına sandık başına gidilmesinin önemini vurguladı.

AZİS: HEDEFİMİZ 3. PARTİ OLUP HÜKÜMETTE YER ALMAK

HÖH’nin kuruluşundan bu yana ilk kez bir bölünme yaşanmadan seçime girdiğini, Bulgaristan’daki siyasi konjonktürün de lehlerine olduğunu belirtirken, 3. Parti olarak Hükümette yer almayı hedeflediklerini söyledi. “Bunun için Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın seçimlere gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor” diyen Azis, Türkiye’de açılacak sandıklarda oy kullanmak adına seçmenlerin önceden dilekçe vermeleri takdirde işleyişin daha kolay olacağının altını çizdi.

“PARTİMİZ TARAFINDAN BULGARİSTAN ETNİK MODELİ YARATILDI”

HÖH’ün önemi ve neden desteklenmesi gerektiğini anlatan Azis, “En önemli başarımız kuşkusuz yarattığımız Bulgaristan Etnik Modeli. Bunun anlamı da şu; tüm etnik grupların kendi temsilcilerinin devletin her yerinde olması. Bir siyasi partinin görevi kendi toplumunu en iyi şekilde temsil etmek, hükümete girip toplumun sorunlarını gündeme getirerek, çözümünü sağlamak. Bulgaristan parlamentosunda en fazla azınlık temsilcileri HÖH'den seçiliyor. Parlamentodaki diğer partilerin etnik yapısına baktığınızda hiç birinin HÖH'teki çeşitliliği barındırmadığını görüyorsunuz. Diğer hiçbir partide 1990; demokrasiye geçişten bu yana Bulgarlar dışında milletvekili sayısı bir kişiyi geçmedi, bizim oluşturduğumuz modeli, yarattığımız hoşgörü ile adaleti, sağlayamadılar” dedi.

“TÜRK BAKANIMIZ, BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ OLDU”

“Bulgaristan'da Türkler olarak; bir birleşik model yarattık ve maalesef bunu bizden başka kimse gerçekleştiremiyor” diyen Azis, “Bulgaristan'da ilk kez bir Türk Bakan oldu, Başbakan Yardımcısı seviyesine kadar varabildik. HÖH, temsil ettiği kesimi demokrasinin en yüksek seviyesine kadar getirebildi. Bizim hedefimiz buna devam etmek. Toplumumuzu en iyi şekilde temsil etmek bunun için çalışıyoruz ve başardığımıza, bu başarıyı daha yükseklere taşıyacağımıza da inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“BULGARİSTAN’A GELEREK OY KULLANIN” ÇAĞRISI

Azis, Türkiye’de ikamet eden seçmenlerin Bulgaristan’a gelerek oy kullanmasının çok etkili bir sonucu olduğunu belirtirken, “Önümüzde tarihi bir fırsat var; başarmak adına. Her bir oy çok kıymetli. “Kimse benim bir oyumdan ne olacak ki?” diye düşünmesin.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER KONUSUNDA İYİ BİR DÖNEMDEYİZ”

Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri konusunda da çok iyi bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HÖH Kurultay’ına ilişkin mesajı da çok olumlu yankı buldu. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmayla hedeflediğimiz başarıyı yakalama şansımız çok yüksek. Türkiye’deki vatandaşlarımız Bulgaristan’da memleketlerine gelerek hem yakınları ile hasret gidebilir hem de demokrasinin gelişmesine destek verebilirler” dedi.

“BULGARİSTAN KİMLİĞİ İLE DÜNYANIN HER YERİNDE YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“Biz Bulgaristan kimliği ile dünyanın her yerinde yaşayan Türkler için çalışıyoruz” diyen Azis, destek ve oy kullanma çağrısını yenilerken ”Ortak hedefte birleşmeliyiz. Önümüzdeki seçimlerin her dönemde olduğu gibi Bulgaristan Türklerinin ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Türkiye’de ve Silivri’de gerçekleştirdiği destek temaslarında umut depoladığını belirten Azis, “Dayanışma ve birlik içinde hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum. Şimdiye kadar HÖH’ne destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bunan sonra da beklentileri karşılıksız, umutları boşa çıkarmamak adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geleceğimiz adına seçmenlerimizin desteği ile daha güçlü biçimde verdiğimiz sözleri hayata kazandıracağımızı herkes bilsin ve seçmen sorumluluğunu yerine getirsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 19:03