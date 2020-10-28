CHP İlçe Başkanı Esen’in kandil mesajı

Sevgili Peygamberimiz (SAV) her zaman mazlumun, ezilenin ve fakirin yanında olmuş, gösterişten, büyük saraylardan, göğe meydan okuyan şaşaalı binalardan uzak durmuştur.

Peygamberimiz alçak gönüllülüğü ile halkının en değer verdiği kişi haline gelmiştir. Aynı zamanda hiçbir zaman doğruluktan sapmamıştır. Sevgili Peygamberimiz (SAV) hayatıyla tüm insanlığa örnek olmuştur.

Sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi insanı yücelten ahlaki değerlerin en güzelleri Peygamberimiz'de (SAV) toplanmıştır. İnsanlığı ayakta tutan, insanı mükemmel kılan ve yücelten kuşkusuz ki ahlaki değerlerimizdir. Mevlid Kandili dolayısıyla bir kez daha hatırlayalım ki; barış, dostluk, kardeşlik, eşitlik, hakça paylaşım, doğruluk, dürüstlük gibi üstün ahlakı temsil eden Sevgili Peygamberimizi sözde değil özde anlama zarureti vardır. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın ve İslam dünyasının mübarek Mevlid Kandili'ni en içten duygularımla tebrik ederek hayırlara vesile olmasını dilerim.

Berker ESEN

CHP Silivri İlçe Başkanı