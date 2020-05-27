Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir." dedi.Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 10:18
Evlenecekler müjde! Düğün salonları açılıyor
Bilim Kurulu üyesi Doktor Seçil Özkan, her şey yolunda giderse 11 Temmuz'dan sonra düğün gibi toplu organizasyonların yapılabileceğini söyledi.
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