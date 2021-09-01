“Gönlümüzdeki değerini ve kıymetini bir kez daha perçinledi”

Alevi kültür dernekleri Silivri şube başkanı Özgün Deniz Gündüz, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bin yıldan fazladır bu topraklarda yaşayan Alevi yurttaşların Cumhuriyet tarihi de dahil olmak üzere, Alevi kurumları, Alevî bileşenlerinin yanı sıra tüm yurttaşlarımızı bir kültür festivalinde araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’na ve ekibine çok teşekkür ederiz. Zira devlet nezdinde bir kurumu olan İBB ilk kez Alevi yurttaşların inançsal değerlerine uygun ve önemseyen bir yaklaşımla Hünkâr Hacı Bektaş Veli anma festivali düzenleyerek gözümüzdeki, gönlümüzdeki insani değerini ve kıymetini bir kez daha perçinlemiş oldu. Temennimiz ve beklentimiz bu festivalin geleneksel hale gelmesi ve Ekrem İmamoğlu’nun attığı bu ilk adımın devamını diğer il ve ilçe başkanlılarının da sürdürmesidir.”