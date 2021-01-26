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İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacak. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığının sıfır derece olması bekleniyor.

İstanbul için kar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ükemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Eskişehir, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin beş günlük hava tahminine göre İstanbul’da 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacak. En düşük hava sıcaklığının çarşamba günü 4, perşembe günü ise sıfır derece olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli buzlanma, don, çığ, kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı da uyardı.

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