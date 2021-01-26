Meteoroloji’nin beş günlük hava tahminine göre İstanbul’da 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacak. En düşük hava sıcaklığının çarşamba günü 4, perşembe günü ise sıfır derece olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli buzlanma, don, çığ, kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı da uyardı.
İstanbul için kar uyarısı
Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacak. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığının sıfır derece olması bekleniyor.
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