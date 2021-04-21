Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Bu gelişmenin ardından bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karar göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandıGüncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 02:26
Kabine'de beklenen revizyon yapıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni kurulan iki bakanlıktan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, diğerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş atandı. Bu görevlendirmelerle Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevden alındı.